– Jeg hadde ikke sett for meg dette for noen år siden, smiler Jon Breivold.

Seks dager har gått siden 27-åringen kun trengte 9 timer og 23 minutter på å svømme 3,8 kilometer i Hardangerfjorden, sykle 18 mil over Hardangervidda og løpe maraton til toppen av Gaustatoppen.

Norseman, som første gang ble holdt i 2003, er kjent for sin ekstreme løypeprofil og regnes ofte som en av verdens hardeste triatlon-konkurranser.

Norseman-løypa Ekspandér faktaboks Norseman-løypa består av 3,8 km svømming, 180 km sykling, 42,2 km løping: Løpet starter i Hardangerfjorden fra en ferge inn til Eidfjord.

Videre går sykkeletappen over Hardangervidda mot Geilo og videre til Austbygde ved Tinnsjøen.

Løpet avsluttes med maraton til Rjukan og opp på Gaustatoppen.

Mållinjen ligger på 1883 moh.

For å forstå hvor sterk den nye rekorden er, er det bare å ta en titt på tallenes tale. For også underveis satte Breivold flere rekorder.

Både i syklingen og løpingen ble det nye etapperekorder. 180 kilometer sykling gjennomførte han på 4 timer og 43 minutter. Så løp han maraton (42.195 meter) på 3 timer og 35 minutter. På svømmeetappen (3,8 kilometer) brukte han 58 minutter og 56 sekunder.

ENSOM MAJESTET: I ensom majestet avsluttet Jon Breivold årets Norseman. Ned til andreplassen var det 24 minutter. Foto: Sebastian Torgersen

– Klasseforskjell

Sportssjef i Norges Triatlonforbund og tidligere landslagstrener, Arild Tveiten, lot seg imponere av Breivolds gjennomføring.

– En uhyrlig prestasjon, det er det.

– Hvis du sammenlikner med han som ble nummer to, som er en veldig habil utøver, og ikke minst de som ble nummer tre og fire, som har vunnet før, ser man jo hvor mye fortere han sykler og løper. Det er jo en klasseforskjell, fortsetter sportssjefen.

ETAPPEREKORD: Den ferske rekordholderen satt også etapperekord i både syklingen og løpingen. Foto: Sebastian Torgersen

De grensesprengende tidene blir om mulig enda mer imponerende når hovedpersonen forteller om skadeproblematikk, som i januar, februar og mars tidvis hindret han fra å både løpe og sykle.

– Godt rustet

– Jeg har alltid tenkt på triatlon, og at jeg har lyst til å være med på Norseman. Og det var egentlig der det startet, forteller Jon Breivold, før han fortsetter:

– Jeg har hytte langs løypa, så jeg hadde sett det tidligere og sett opp til den gjengen som kom forbi. Jeg synes det så veldig kult ut.

Breivold har riktignok kun drevet med triatlon de siste to årene, men har lenge vært godt kjent på sykkelsetet.

Han har nemlig bakgrunn som syklist og rakk å få med seg flere sesonger som semiprofesjonell på norske europatour-lag. Han la satsingen på hylla allerede som 24-åringen, men likevel følte han ikke at han var helt ferdig med idretten.

TIDLIGERE SYKLIST: Breivold var semiprofesjonell syklist i fire år. Han syklet for kontinentallagene Frøy Bianchi og Fixit.no. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Arild Tveiten forteller at bakgrunnen fra utholdenhetsidrett, og det at Breivold er liten og lett, gir han en fordel i konkurranser som Norseman.

– Han har en kropp og fysiologiske egenskaper som gjør at han er godt rustet til den løypa. Og det er helt klart at å ha sykkelbakgrunn, det er lurt akkurat der.

Drømmer om verdensmesterskap

I tillegg til rekordtid har Breivold som mål om å kvalifisere seg til VM i Ironman.

Etter at han ikke klarte å kvalifisere seg til årets VM, kom 27-åringen fram til at det skyldes en svakhet i svømmedelen.

Tveiten sier seg enig i analysen og understreker samtidig at det er vanskelig å sammenlikne prestasjonen i Norseman med prestasjonene i de flatere løypene i triatlon-VM og OL.

Og Tveiten vet hva han snakker om. Eleven Kristian Blummenfelt, som ble olympisk mester i triatlon i Tokyo sist sommer, er både verdensmester i Ironman og har den uoffisielle verdensrekorden på øvelsen.

IMPONERT: Arild Tveiten er tidligere landslagstrener for Kristian Blummenfelt og resten av det norske laget. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det han vil oppleve der er at det er et helt annet nivå, og at han ikke får brukt sine styrker på samme måte i andre løyper. Og så vil han nok merke at svømmingen blir vanskelig for han, og at han vil komme opp av vannet ti minutter bak de andre, forteller Tveiten.

Likevel oppfordrer han absolutt Breivold til å prøve å kvalifisere seg til VM.

– Jeg tror at han kan klare å kvalifisere seg til et VM, det tror jeg. Han har jo såpass god fysisk kapasitet, så han kan nok klare det.