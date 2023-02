– De hadde ikke sjanse på slutten, sier Erik Valnes til NRK, med et bredt glis.

Da 26-åringen rykket på tampen av treningen, slapp Johannes Høsflot Klæbo og resten av sprintlandslaget ryggen hans. VM-sølvvinneren fra Oberstdorf strakk armene i været, showet og laget et lite spetakkel.

Sprinttrener Arild Monsen lot seg ikke begeistre av ablegøyene.

– Jeg vet hva han jublet for og det er ikke jeg så glad for, sier Monsen til NRK etter sprintlandslagets treningsøkt i solfylte Valbruna.

Ristet på hodet av oppførselen

For selv om det er leken stemning og masse glimt i øyet på sprintlandslagets treninger, blir moldenseren seriøs når det nærmer seg mesterskapsstart.

– Han lekte seg oppi her med sånn backflip, hopp og tull to dager før en VM-sprint. Du må ikke komme til meg å fortelle om strekk i låret, da, altså, sier Monsen, som drar på smilebåndet og rister oppgitt på hodet før han kommer med følgende beskjed:

– Det er ikke dagene for å holde på med sånn tull ...

– Men er det ikke ålreit å leke seg litt?

– Jo, men ikke to dager før VM-sprinten, sier Monsen.

STRENG: Smilet er sjelden langt unna, men Arild Monsen vil ikke ha tull eller skader før VMs viktigste distanse for en sprintlandslagstrener. Foto: Geir Olsen / NTB

Stemningen var særdeles god i italienske Valbruna, en halvtimes kjøretur fra Planica, to dager før åpningsdistansen i VM. Ingenting tydet på at løperne var preget av at VM-medaljer og en potensiell plass på lagsprinten snart står på spill.

Avfeier påstand om triks

Heller ikke trenerens kjeft var nok til å knekke humøret til Valnes:

– Nei, ett hopp må være nok, men jeg har ikke tatt noen backflip, så det vet jeg ikke hvor kommer fra, sier Valnes til NRK, før han setter seg i bilen til hotellet.

STORFORNØUD: – Å komme alene til mål, det er godt å kjenne på den følelsen også. Det har jeg aldri gjort før, sier Valnes til NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter VM-sølv i Oberstdorf for to år siden, samt VM-gull og OL-gull i lagsprint de siste par årene, er Valnes blant favorittene på sprinten. Han føler seg i form etter å ha trøblet med sykdom i sesongstarten.

– Det har gått litt stang ut i klassisksprintene, spesielt den i Les Rousses, så jeg har nok ikke den samme tryggheten som før Oberstdorf (i 2021), men tror nok formen er like bra.

PS! VM-sprinten starter torsdag med prolog 12:00 og utslagsrunder fra 14.30. Norges herrelag består av Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes.