Det skriver tyske Sportschau, som er en del av ARD.

En av dem som har forfattet artikkelen er den anerkjente dopingjournalisten Hajo Seppelt.

Legen det er snakk om, er Ulrich Haegele. Siden 2006 og inntil nylig har han jobbet for det østerrikske Skiforbundet.

Tysk politi skal ha gjennomført en razzia hos den tyske legen denne uken. Under denne skal de blant annet ha beslaglagt datamaskiner.

Razziaen ble gjennomført på vegne av påtalemyndigheten i Innsbruck, skriver Sportschau.

Haegele er den andre tyske legen som kobles inn i dopingskandalen som har rammet østerriksk langrenn.

Fra før av er den tyske idrettslegen Mark Schmidt innblandet. Han ble pågrepet i forbindelse med dopingskandalen som ble rullet opp under vinterens VM i Seefeld.

Les også: Slik er nettverket politiet har dopingovervåket

– Dürr beskyldte meg

ARD møtte Haegele, som bor bare en halvtime fra grensen til Østerrike, to dager etter razziaen.

Han sier at hjemmet hans ble gjennomsøkt fordi Johannes Dürr, som har innrømmet doping og sagt at han benyttet seg av Schmidt, skal ha beskyldt ham for å selge EPO.

ANKLAGER HAEGELE: Johannes Dürr, som har innrømmet dopingbruk. Foto: ARD

Det skal også Østerrikes tidligere landslagstrener Gerald Heigl ha beskyldt ham for. Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung sier Dürr at Heigl skaffet ham EPO i forkant av OL I Sotsji i 2014. Dürr skal ha forklart til politiet at Heigl fikk medisinene av Haegele.

Ifølge Thomas Willam, statsadvokaten i Innsbruck, skal én utøver og én trener ha forklart at Haegele ga dem EPO, skriver Süddeutsche Zeitung.

Haegele nekter for at det stemmer. Han sier til ARD at han fikk instrukser fra sjefen i det østerrikske Skiforbundet, Peter Scröcksnadel, om å «holde dopingproblemet i sjakk».

– Jeg har aldri kjøpt eller bestilt EPO eller noe annet i mitt liv, og har ikke solgt det, sier han.

På spørsmål om han noen gang har blitt spurt om han kunne skaffe EPO, svarer den tyske legen følgende:

– Ikke direkte, men det var absolutt noen som håpet det.