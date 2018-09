For å forenkle en idrettsutøvers hverdag, har WADA en app som heter ADAMS. På den appen skal utøverne legge inn hvor de er til enhver tid, sånn som dopingreglemantet plikter dem til å gjøre. Men når verktøyet byr på problemer skaper det misnøye blant utøverne.

– Jeg vet det er mange utøvere som har klaget og som har rettet frustrasjon mot det. For det er ganske vanskelig å få sagt hvor de er til enhver tid, forteller hekkeløper Vladimir Vukicevic, som for øyeblikket er i Kroatia for å løpe IAAF World Challenge-stevnet i Zagreb.

Kan få katastrofale følger

Han twitret tidligere i dag følgende tweet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nå har Vukicevic sett seg lei av at appen bryter sammen når de skal oppdatere hvor de er.

– Da jeg kom på hotellet i går, så hadde han jeg bor på rom med snakket med flere andre utøvere i går rundt middagsbordet. Den appen, og generelt hvor vanskelig det er å melde fra hvor man er, er et tema blant utøverne, sier Vukicevic til NRK.

Konsekvensene for å ikke rapportere inn hvor man er til enhver tid kan være katastrofale for en idrettskarriere. Om man tre ganger i løpet av en 12 måneders periode ikke får meldt fra, kan det opprettes dopingsak mot utøveren. Derfor er det viktig for Vukicevic at det bør være en enkel ting å gjøre.

– I går kom jeg frem på kvelden og prøvde å logge inn, så står det at det ikke går an. Og så er det ikke noen hotline jeg kan ringe. Det tredje alternativet er å sende en mail, men når man kommer til utlandet funker jo mail av og til veldig dårlig. Det er veldig tungvint alt sammen, sier han.

«Athlete Central»

Antidoping Norge svarte også på tweeten til Vukicevic:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kommunikasjonsleder i antidoping Norge, Halvor H. Byfuglien, kan også fortelle at det er bedring på vei for Vukicevic og alle som har hatt trøbbel med WADAs app.

NY APP: Halvor Byfuglien forteller at WADA er i sluttfasen med en ny app, som skal gjøre det lettere for utøverne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– WADA drifter den appen, og de er klare over at ting kan bli bedre, så derfor har de satt i gang med utviklingen av en ny app. Den skal etter planen lanseres i starten av 2019, forteller han.

ADAMs-appen, som nå er den gjeldende, er kun for å melde fra om hvor man er. Den nye appen skal omfatte mer, og være et hjelpemiddel for utøvere i dopingspørsmål.

– Den nye appen skal være med informasjon, og opplæring for utøverne i tillegg til innrapportering av hvor de befinner seg. Vi er jo veldig opptatt av at utøverne skal ha brukervennlig verktøy, og går i gang med testing av den nye appen i løpet av et par uker. Så skal vi komme med våre innspill etter det, forteller Byfuglien.