– Veldig skuffet, og veldig overrasket over de konklusjonene som er truffet, sa Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård etter at det var klart at Narvik ble innstilt som VM-søker.

Allerede i september erfarte NRK at det var Narvik som ville bli innstilt av skiforbundets arbeidsgruppe. Dagen før innstillingen fortalte Lundgård til NRK at om det ble Narvik ville Kvitfjell/Hafjell kunne trappe ned alpinsatsingen.

– Det vil bety mye for motivasjonen i forhold til videre utvikling av alpinsporten om vi ikke skulle få det, sa Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård til NRK dagen før mandagens innstilling.

VARSLER REAKSJONER: – Det får konsekvenser, sa Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård før dagens innstilling. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Om dere ikke får VM-innstilling så kan det være dere vil fokusere på andre ting enn alpint?

– Ja.

Den endelige avgjørelsen om hvem som blir norsk søkerby for VM i 2027 tas av skistyret mandag 19. november. Arrangementssjef i Norges Skiforbund Terje Lund, som ledet arbeidsgruppen, mener Narvik appellerer best internasjonalt.

– Vi mener Narvik hadde et bedre konsept. De har et unikt kompakt konsept hvor fjell, by og sjø ligger kompakt sammen. Det gjør at vi tror de kan vinne frem internasjonalt. Det var mandatet vårt.

Vil diskutere veien videre

Kvitfjell/Hafjell er nasjonalanlegg for alpint i Norge og arrangerer også verdenscup i idretten. Lundgård poengterer at de også har de største treningsanleggene for sporten i Norge, men at det kan endre seg.

– Ja, vi har vel sett på det som en type mulighet.

Hva Kvitfjell/Hafjell ønsker å satse på, om det ikke er alpint, vil ikke ordføreren gå inn på.

– Vi kommer tilbake til hva som er plan b, sa Lundgård på spørsmål om hva Kvitfjell/Hafjell eventuelt ønsker å satse på før innstillingen gikk i gang.

INTERNASJONALT FOKUS: Arrangementssjef i Norges Skiforbund Terje Lund forklarte at Narvik ble valgt på grunn av at arbeidsgruppen mener arrangørbyen vil stå sterkere internasjonalt enn Kvitfjell/Hafjell. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kvitfjell/Hafjell har status som nasjonalanlegg. Det er det ingen endring på. Der er det eksisterende avtaler, sier skipresident Erik Røste.

Daglig leder i Odd Stensrud mener at det ikke er plass for to verdenscuprenn i Norge.

– I Norge tror jeg det bare er plass til ett verdenscupanlegg i fartsdisipliner. Det er en diskusjon som må avklares i fortsettelsen. Det er opp mot en forlengelse av nasjonalanleggsavtalen i Kvitfjell/Hafjell.

Arbeidsleder for Narviks VM-søknad Erik Dyb Plene forteller at de ikke har diskutert om de eventuelt vil ta over rollen som nasjonalanlegg, og arrangere verdenscuprenn.

– Det har vi ikke tatt stilling til. Hva de måtte si til skiforbundet om samarbeid må stå for deres regning, men Narvik er en treningsarena for alpine grener, og vil fremdeles være det.

Mener Narvik-VM ikke er bærekraftig

Lundgård mener at et alpin-VM på Kvitfjell/Hafjell vil være en mer bærekraftig løsning enn et VM i Narvik.

– Det er her nasjonalanleggene ligger, og det er her utviklingen av alpinsporten har bærekraft – det vil si fremtid og fornuft. Der er her vi kaller oss den alpine dalen – «Alpin Valley», sier Øyer-ordføreren.

– Er det økonomisk god tenking å bygge mye nytt i Narvik dersom de blir kandidat?

– Nei, det virker ikke bærekraftig for fremtiden, sier Øyer-ordføreren.

I Narvik har Erik Dyb Plene derimot et helt annet syn.

– Vår søknad er bærekraftig og vel så det, sier han.