Åpner dopingetterforskning av russisk VM-helt

– Vi etterforsker denne saken for å få mer informasjon, men det er fortsatt for tidlig å trekke konklusjoner, sier en talsperson fra det spanske antidopingbyrået til ESPN.

Denis Tsjerysjev ble toppscorer for Russland under fotball-VM i hjemlandet. Han scoret i alt fire mål i løpet av fem kamper og endte til slutt på andreplass på toppscorerlisten i VM.

En plassering han delte med spillere som Kylian Mbappé, Antione Griezmann og Cristiano Ronaldo.

Intervju vakte oppsikt

Allerede under mesterskapet gikk det dopingrykter om Tsjerysjev.

I et oppsiktsvekkende intervju fortalte nemlig faren at spilleren ble injisert med veksthormoner som liten og at han hadde brukt hormoner for å bli bedre etter en skade.

Uten medisinsk fritak betraktes bruken av veksthormon som doping og kan straffes med en utestengelse på inntil fire år.

Mente han var feilsitert

Faren hevdet i ettertid at han hadde blitt feilsitert, nå har imidlertid det spanske antidopingbyrået åpnet etterforsking av den russiske spilleren i samarbeid med det russiske antidopingbyrået og Wada.

Denis Tsjerysjev spiller for tiden i Valencia, der han er på utlån fra Villarreal. Spilleren selv benekter å ha gjort noe ulovlig og sier følgende til russiske Sport-Express:

– Jeg har vært ærlig og jeg tror ikke dette vil være noe problem, sier han.

Direktør i Valencia, Mateu Alemany uttalte onsdag at klubben ikke kjente til at spilleren ble etterforsket.

– Vi har ikke blitt varslet. Hvis spilleren er involvert i en etterforskning, burde byrået varslet oss.