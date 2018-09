Det var dramatiske scener da Kathrine Harsem besvimte etter et rulleskirenn under Toppidrettsveka i Aure 17. august. Landslagsløperen ble hentet av luftambulansen og brakt til St. Olavs hospital i Trondheim.

På torsdagens medietreff i Kvitfjell forteller hun selv for første gang hva som skjedde.

– Jeg har nok levd litt på en knivsegg en periode, presser kroppen hardt, og har en del andre ting i livet som gjør at totalbelastningen blir litt stor, begynner hun.

– Jeg er litt lei av å svare det, for jeg er litt lei av å ha det sånn, men jeg jobber hver dag med å ha det bra. Det har rett og slett vært litt mye for meg, og det var min kropps måte å si fra om at «nå er du nødt til ta vare på deg selv». Jeg er faktisk litt glad for at det skjedde, fordi jeg faktisk nå har tatt litt vare på meg selv i noen uker og gitt meg litt hvile. Det har jeg trengt, kjenner jeg, sier 29-åringen til NRK.

DRAMATIKKEN I AURE: Først kollapset Kathrine Harsem (29) etter hun gikk i mål på fellesstarten under Toppidrettsveka. Kort tid senere besvimte hun igjen. Du trenger javascript for å se video. DRAMATIKKEN I AURE: Først kollapset Kathrine Harsem (29) etter hun gikk i mål på fellesstarten under Toppidrettsveka. Kort tid senere besvimte hun igjen.

– Skremmende, men fantastisk

Harsem har lenge vært åpen om at hun har mentale utfordringer som ikke er direkte knyttet til jobben som skiløper.

– Det er litt sånn at etter hvert går det psykiske over til å faktisk slå deg ut fysisk. Det er litt skremmende hvordan kroppen fungerer, men samtidig ganske fantastisk, for den klarer å komme seg igjen med nok bensin og nok hvile og restitusjon, beskriver hun.

Landslagstrener Ole Morten Iversen innrømmer at han så faresignalene allerede før smellen.

– Det som var positivt var at Kathrine innser det vi omkring har vært litt redd for. Hun er litt for ivrig, har tøyd strikken litt for langt, hun har vært litt for rå med seg sjøl. Når hun får en sånn smell, da skjønner hun at det ikke bare er det løpet, det har bygd seg opp over tid, sier Iversen til NRK.

– Å være toppidrettsutøver er å balanser på en knivsegg. Å bikke over er ikke farlig, men du må hente deg inn ganske fort. Faren er å være på feil side over tid, og det tror jeg Kathrine innser hun har vært, utdyper landslagssjefen.

– Skummel opplevelse

Harsem føler hun har lært.

– Det var en skummel opplevelse. Jeg husker ikke så mye av den siste kilometeren før mål og det som skjedde etterpå. Jeg er blitt fortalt det. Men de som kjenner meg godt sa i etterkant at «dette har vi gått og venta på, og nå legger du deg ned, og så spiser du og så tar du vare på Kathrine».

– Det har jeg prøvd å gjøre så godt jeg har kunnet, så har jeg fått god hjelp av min mor og far i Meråker og også de som står meg nær, sier hun.

Det første målet var å bli klar for samlinga i Kvitfjell. Det klarte hun. Det betyr at hun sportslig er på rett spor, og trener Iversen maner til fortsatt tålmodighet.

– Hun må være litt mer forsiktig med alt som skjer før jul. Det er ikke viktig å gå gode skirenn før jul i det hele tatt, mer å få trent seg opp, sier han.

LÆREPENGE: Landslagstrener Ole Morten Iversen ber Kathrine Harsem ta seg god tid på veien tilbake til sitt fysiske toppnivå. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Kunne hatt det bedre

Samtidig er Harsem helt ærlig på at de mentale utfordringene fortsatt er der.

– Noen dager er bedre enn andre, her har det vært veldig bra å være med jentene igjen og bare kunne være på samling, jeg har flyttet inn i nytt hus, det synes jeg har vært veldig fint, men inni meg kunne jeg hatt det bedre, innrømmer hun.

– Jeg skulle av og til ønske det var det fysiske det skortet på, og at hodet mitt og hjertet mitt kunne hatt det bra, for det hadde vært mye lettere å gjøre noe med. Det er å jobbe med det hver dag og jobbe med det så godt man kan. Jeg gir meg ikke ennå, fastslår Kathrine Harsem.