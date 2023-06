Åpenhjertig Graham Hansen: – Jeg orket ikke å gå på en smell

– Det er det største man kan vinne. Det er det ultimate. Det betyr alt å få være med. Det betyr veldig mye å gjøre det bra i et VM også. Vi er en liten nasjon med små muligheter, men vi ser at ballen er rund og alt er mulig, sier Graham Hansen til NRK.

Om en snau måned er hun og resten av landslaget på plass «Down Under» for verdensmesterskapet som avholdes i Australia og New Zealand. Tirsdag møtte hun pressen, under landslagets samling i Oslo.

Skrur vi klokken i underkant av ett år tilbake i tid, var det langt fra gitt at 28-åringen ville være en del av Hege Riises landslagstropp, som har som mål å vinne sin gruppe i mesterskapet.

– Orket ikke gå på en smell

24. august i fjor tok Barcelona-stjernen til Instagram for å fortelle at hun hadde valgt å ta en pause fra det norske landslaget. Overfor NRK, 27. juni i år, forteller hun åpenhjertig om valget.

– Alle har vel vært der en gang, at man har jobbet for mye over en periode og kjenner at man trenger en pause. Hvis man drar strikken for langt så går man på en smell. Jeg var på det punktet at jeg orket ikke å gå på en smell, forteller Graham Hansen og legger til:

SLITEN: Graham Hansen etter EM-exiten mot Østerrike forrige sommer. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Jeg trenger en pause for meg selv for en gangs skyld. Jeg har vært med i dette gamet siden jeg var 16 år og da tror jeg det er normalt at det kan komme perioder der du kjenner at det er for mye.

Avgjørelsen om å ta en pause kom etter et EM med det norske landslaget som endte med avskjed i gruppespillet, og som huskes best for 0-8-nederlaget mot England.

I tillegg gikk hun året i forveien gjennom et inngrep for hjerterytmeforstyrrelser.

– Den pausen du tok i høst, tenkte du på at tidspunkt at det ikke ble VM?

– Nei. Jeg tenkte vel aldri at det ikke skulle bli VM, men jeg var mer der at det spiller ikke så stor rolle om det blir VM. Jeg var ikke der at jeg hadde en plan om når jeg skulle tilbake, forteller Graham Hansen.

– Vi trenger de beste

På spørsmål fra NRK om hun var bekymret for at Graham Hansen ikke skulle bli med til sommerens mesterskap, er landslagssjef Riise klinkende klar:

– Selvfølgelig.

USIKKER: Landslagssjef Hege Risse forteller at hun ikke tok det for gitt at Graham Hansen skulle bli med til VM. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tirsdag åpnet også hun opp om perioden frem til Graham Hansen meldte seg klar for mesterskapet.

– Hun var sliten og signaliserte det. Man vet ikke hvor lang tid det tar. Vi hadde litt dialog, samtidig som jeg ikke ville pushe for mye. Hvile trengs. Over jul, etter litt kontakt så merket jeg at hun begynte å kommunisere litt, ønsket å høre hvordan vi hadde hatt det på samling og sånn, og da økte samtalene i frekvens, forteller Riise og legger til:

– Så var hun litt ute med skade, fulgte kampene og snakket om det. Det var hele tiden et håp å få henne med til VM uten å legge for mye press.

I mars i år avsluttet Barcelona-spilleren pausen og sluttet seg til landslaget før kampene mot Spania og Sverige. Og at stjernen nå er med til VM, er landslagssjefen svært fornøyd med.

– Hun tilfører jo laget noen kvaliteter som ikke er der nå. Så å få hennes ferdigheter og erfaring inn løfter en gruppe. Vi trenger de beste, og de beste kollektivet for at enerne skal skinne og de trenger laget for å få mulighet å spille på sine beste ferdigheter, avslutter Riise.