Åpenhjertig Carlsen om VM-dramaet: – Det var desperasjon

– VM-tittelen henger litt over meg. Jeg er redd for å miste den. Det er fint å ha den selv. Det er strålende. Men tanken på at Karjakin skulle ha den.... Jeg visste ikke hvordan jeg skulle leve med det, uttaler Carlsen i NRK-podkasten «Sjakksnakk».

Her forteller Magnus Carlsen blant annet for første gang skikkelig om frustrasjonen som oppstod under VM-møtet med Sergej Karjakin i 2016.

Og den regjerende verdensmesteren var ikke særlig høy i hatten da han tapte det åttende partiet mot Karjakin etter en diger tabbe.

Ble desperat

TABBER: Både Carlsen og Karjakin tabbet seg ut under det åttende partiet, men russeren trakk til slutt det lengste strået.

– Da vi kom til åttende parti hadde jeg spilt to remis på rad i svart. Jeg hadde flere partier igjen i hvitt, og var fortsatt ikke bekymret. Så tok jeg risikable beslutninger, og plutselig innså jeg at «oi nå kan det hende at jeg taper». Da frøs jeg, forklarer Carlsen.

– Det var jeg ikke psykologisk forberedt på. Jeg hadde aldri vært i tapsfare før mot han. Etter det åttende partiet, var jeg langt nede, legger han til.

27-åringen forlot så pressekonferansen etter partiet i sinne, noe som resulterte i en saftig bot.

– Det var desperasjon. Jeg begynte å tenke hva skal jeg gjøre når jeg har tapt denne matchen? Hvordan skal jeg vise meg på en turnering igjen uten VM-tittelen? Jeg er enormt privilegert. Dette er en drøm for mange i verden. Jeg synes det er kult selv, sier Carlsen i «Sjakksnakk»

– Lyst til å slå ham ned

Niende november er det duket for et nytt VM-møte for Carlsen. Da møter han Fabiano Caruana – mannen som nylig nesten overtok posisjonen som verdensener.

– Fabiano Caruana er rolig og ukomplisert type. En fin fyr. Spillestilen hans er konkret og han regner veldig godt og langt, forteller Carlsen.

TIDLIGERE: Fabiano Caruana og Magnus Carlsen avbildet under Norway Chess. Snart møtes de i London for ny VM-match. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Han mener selv de siste opplevelsene mot Caruana har vært positive.

– Jeg kommer til å være mer skjerpet enn jeg har vært, sier nordmannen.

– Han er nest best og vanskelig å spille mot. Ikke vanskeligst å slå siden han tar sjanser, men han er den som sammen med Aronian har utspilt meg mest, fortsetter han.

Og nettopp Levon Aronian er også et tema i første episode av podcasten.

– Jeg har hatt lyst til å slå ham ned når vi har sittet ved brettet. Spesielt når man står dårlig så kan alt irritere. Som smatting og annen irriterende oppførsel. Aronian har en veldig arrogant aura rundt seg. Han er veldig god på det og koser seg da. Sånn ellers kommer vi godt overens, sier Carlsen og flirer.