Åpen Elabdellaoui om marerittkvelden - følte ansiktet etset av

– Jeg hører at skriket til kona mi blir høyere og høyere. Da begynner jeg å forstå at noe er virkelig, virkelig ille. Jakka mi hadde tatt fyr, men jeg så det ikke.

Fotballprofilen var ikke umiddelbart klar over hva som hadde skjedd. Nyttårsaften 2020 hadde startet fint hjemme i den ganske nye leiligheten i Tyrkia. På grunn av koronasituasjonen var landet nedstengt, og han og kona ville gjøre noe hyggelig for barna. De bestemte seg for fyrverkeri.

MED BRILLER: Omar Elabdellaoui bruker solbriller for å beskyttet synet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– I det jeg prøver å tenne på så eksploderer alt med en gang. Jeg kjente et kraftig slag i ansiktet, det blir svart så å si med en gang. Innen få minutter føler jeg at ansiktet etser av, at det brenner. Det er mye smerte, og et sjokk samtidig. Man klarer ikke å registrere alt på en gang, minnes Elabdellaoui hos Anne Lindmo i et intervju som vises på NRK fredag.

– Mange mørke tanker

Galatasaray-proffen ble raskt fraktet til sykehus i Istanbul. Nyheten om ulykken spredte seg fort, og skrekkbilder delt på nett. Det venstre øyet var fult av kruttslam, det høyre øyelokket svidd av, i tillegg til at hornhinnen er skadd. Situasjonen er bokstavelig talt mørk.

– Alt er helt svart for meg, og det var veldig spesielt, sier mannen som var landslagskaptein for Norge.

UTEN KLUBB: Omar Elabdellaoui fikk 17 kamper for Galatasaray fra 2020–2022. Nå leter han etter ny klubb. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Elabdellaoui husker at han var både usikker og redd. En følelse av å miste kontroll, og frykten for aldri å se familien sin igjen. I tillegg til tankene om han noen gang kunne spille mer fotball.

– Jeg er en person som til vanlig overtenker mye, så da kan du tenker deg en person som allerede overtenker som ligger der helt i mørket. Det blir fort veldig mange mørke tanker. Det var utrolig skummelt.

Barndomskompisen og agent Mikail Adampour satt seg rett på flyet. På plass var han fast bestemt for å hjelpe med det han kunne og han ville vite mest mulig om skaden. De var begge klar over at det er langt fra sikkert at Elabdellaoui noen gang ville få et normalt syn igjen.

VENN OG AGENT: Barndomskompisen Mikail Adampour er Elabdellaouis agent. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

22 inngrep

Han fant til slutt en øyespesialist i Kentucky, USA. Ifølge Adampour tok han jobben selv om han anså det som bare 5 prosent sjanse for friskmelding.

– Legen sa vel at det var det verste han noensinne hadde sett, forteller Adampour hos Lindmo.

Selv ble Elabdellaoui skjermet for den verste informasjonen. Kompisen sa i stedet at han så bra ut.

– Han har tatt seg av alt, og skaffet den beste legen. Veldig få, om noen, hadde klart å gi meg synet tilbake, så det betyr alt, roser han.

Han fikk gradvis noe av synet tilbake, men det måtte stamceller til fra hans ene søster og totalt 22 inngrep til før han 14 måneder senere var tilbake på fotballbanen. Akkurat da følte han at alle de tøffe øyeblikkene var verdt det.

Og i september var 30-åringen også tilbake på landslagssamling. For synet er nå 100 prosent, men han bruker briller for beskyttelse. Klubbfremtiden er usikker, etter at kontrakten med den tyrkiske storklubben ble terminert tidligere i høst.

– Det kjennes utrolig deilig å være tilbake. Dette betyr utrolig mye for meg. Jeg har vært gjennom mye, sa Elabdellaoui til norsk presse før Slovenia-kampen.