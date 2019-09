Antyder at han er VM-klar

Karsten Warholms største konkurrent i fjorårssesongen, Abderrahman Samba, mer enn antyder at han er klar for VM-deltagelse. Samba har vært mye skadd denne sesongen, og det har vært usikkert om han kom til å stille til start. Men i et Instagram-innlegg tagget med #doha2019 og #worldchampions2019 skriver han blant annet at det er på tide å våkne og gjøre drømmene til virkelighet.