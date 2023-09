Bergerud storspilte i Kolstads mesterligadebut

Målvakten Torbjørn Bergerud var i det umulige hjørnet da Kolstad debuterte i mesterligaen med 31-22-seier borte mot Pelister Bitola fra Nord-Makedonia.

Publikum i Bitola er kjent for å holde et lurveleven uten like, men Kolstad sto imot trøkket, og Bergerud leverte varene i den vanskelige bortekampen.

Han stoppet på en redningsprosent på 48,8 prosent etter å ha reddet 21 av 43 skudd.

Det var den første kampen i mesterligaen for den trønderske storsatsingen.

Sander Sagosen var klar igjen etter skade. Han stoppet på fire scoringer.

