Antonio Conte klar for Tottenham: – Gir Solskjær pusterom

Italieneren har tidligere ledet Juventus, Chelsea og Inter med stor suksess. Sist sesong vant han Serie A med sistnevnte, før han trakk seg i sommer.

Tirsdag ettermiddag bekrefter Tottenham på Twitter at Conte tar over som manager.

– Jeg er veldig glad for å returnere som manager, og å gjøre det hos en Premier League-klubb som har som ambisjon å spille en hovedrolle igjen, sier Conte til Tottenhams hjemmeside.

Nuno Espírito Santo tok over Tottenham i sommer etter at klubben hadde brukt lang tid på å finne en erstatter for José Mourinho. Blant trenerne som skal ha vært nære jobben, var nettopp Antonio Conte. Det tok italieneren opp igjen i pressemeldingen nå som jobben er hans.

– Sist sommer ble vi ikke forent fordi bruddet med Inter var for nylig og jeg var for følelsesmessig involvert på slutten av sesongen, så jeg følte ikke at det var rett tid til å komme tilbake som trener, sier han.

Tottenham ligger på en skuffende åttendeplass på tabellen. Det som fikk begeret til å renne over for klubbeierne, var 0–3 på hjemmebane mot Manchester United lørdag.

Portugisiske Santo ble kåret til månedens manager så sent som i august, men siden den gang har det gått tyngre for Tottenham.

– Å se hvor de har havnet, etter den voldsomme driven de hadde under Pochettino for nesten tre år siden med Champions League-finale, er ganske sjokkerende. Det er elendige klubbledelse som har gjort at de har havnet der, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp om sparkingen.

NY JOBB: Antonio Conte tar over etter Nuno Espirito Santo som Tottenham-manager. Foto: AP Photo/Luca Bruno Foto: Luca Bruno / AP

Favoritt til Solskjærs jobb

Nå blir det Conte som skal lede Harry Kane og resten av spillerne de neste årene. Tidligere i dag rapporterte The Athletic at italieneren og Tottenham har blitt enige om en 18-måneders kontrakt med opsjon på forlengelse. De skrev også at Conte skal lede ettermiddagens trening.

Den tidligere Chelsea-manageren har lenge vært favoritt til å overta Manchester United hvis Ole Gunnar Solskjær får sparken. Mens ryktene om nordmannens fremtid florerte etter stortapet mot Liverpool forrige uke mente NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt at Conte muligens var svaret på Uniteds problemer.

– Conte har ikke smilt siden slutten av åttitallet, og er det én ting spillerne har for ham, så er det en form for respekt. Han har disiplin, han er ikke lenge i klubber, han setter tidvis urimelige krav, men akkurat nå er det litt skrikende at det er en sånn type United trenger, sa Saltvedt mandag.

– Puster lettet ut

Nå er ikke Conte lenger en utfordrer til Solskjærs posisjon på Old Trafford, og Saltvedt tror lettelsen er stor hos nordmannen i Manchester.

– Jeg tror det er ganske mange som puster lettet ut. Det gir Solskjær og ledelsen pusterom, fordi det er ingen de skriker etter lenger. Da blir det fort at man ser an strategien de har for alternativene er ikke lenger så mye bedre, sier den erfarne kommentatoren.

Han mener at selv om United-laget ser ut til å skrike etter en type som Conte, så er ikke det en type manager klubben ønsker.

– Med Conte hadde de gått på kompromiss med gjenoppbyggingen av kulturen og kontinuiteten. Han er ingen kontinuitetsbærer og det virker ikke som han har lyst til å være det heller. Han er kompromissløs på alle måter, og jeg tror ikke de vil ha en sånn til etter Van Gaal og Mourinho. Det hadde vært ren desperasjon, mener Saltvedt.