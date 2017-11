– Det er i hvert fall et logisk utfall av dette. De olympiske lekene ble sabotert av vertslandet. Det må man betale prisen for, sier Pound til NRK.

NRK møter canadiske Dick Pound under antidopingkonferansen «Play the game» i Eindhoven.

Pound er en av de mektigste personene i det internasjonale antidopingarbeidet. Han er tidligere visepresident i IOC og var også den første presidenten i Det internasjonale antidopingbyrået, Wada.

Han ledet også det uavhengige granskingsutvalget i Wada i dopingsaken mot Russland.

– Jeg var på en måte heldig. Jeg så hvor korrupt systemet var, sier han.

– Vanskelig å ikke tro det

Nå venter han, i likhet med store deler av resten av verden, på om IOC velger å utestenge Russland fra OL i Pyeongchang. Avgjørelsen blir offentliggjort 5. desember.

IOC har nedsatt to kommisjoner for å verifisere bevisene mot russerne i McLaren-rapporten.

Disiplinærkommisjonen ledet av Denis Oswald konkluderer med at funnene til McLaren bekrefter systematisk juks blant utøverne. Også når det gjelder Aleksandr Legkov, som er utestengt fra OL på livstid.

– De vurderte hvorvidt det han sa var sant eller ikke og kom frem til at det var det ikke, basert på bevisene. Det er ingen grunn til å åpne en prøveflaske og bytte ut urinen med mindre du vil skjule en positiv test, påpeker Pound.

En kommisjon ledet av Samuel Schmid prøver å finne ut om dopingjukset virkelig hadde statlig russisk støtte. Den rapporten kommer om få dager.

Wada-veteranen tror IOC ikke kan overse det som kommer frem i disse rapportene.

– Jeg tror det er veldig vanskelig for dem å ikke tro på det. Etter min mening burde de ha utestengt Russland fra Rio.

– Dette er et vendepunkt for IOC. Det er første gang vi har klare beviser for juks og manipulasjon og det må vi reagere på. Hvis ikke, vil IOC miste all troverdighet, kommenterer han.

Fakta om McLaren-funnene Ekspandér faktaboks Over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet russisk dopingprogram.

Jukset pågikk mellom 2011 og 2015, deriblant under London-OL i 2012 og vinter-OL i russiske Sotsji i 2014.

15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Salt og kaffe ble brukt for å manipulere prøveresultater.

Dopinglaboratoriet i Moskva jobbet under et statskontrollert regime og fikk positive prøver til å forsvinne.

Dopinglaboratoriet i Sotsji utarbeidet en unik byttemetode som gjorde det mulig å bytte ut positive prøver.

Det russiske idrettsdepartementet dirigerte og kontrollerte manipulasjonen av utøvernes prøveresultater. Dette ble gjort med hjelp fra FSB (den russiske sikkerhetstjenesten).

Det var et krav at de ansatte ved laboratoriet i Moskva skulle være en del av det statsstyrte dopingprogrammet.

Idrettsdepartementet bestemte hvilke utøvere som skulle beskyttes av russiske dopinglaboratorier – som regel de med en reell medaljesjanse.

Russiske embetsmenn visste at utøvere var dopet under Sotsji-OL i 2014.

Det er uklart hvordan russerne klarte å åpne dopingprøvene i Sotsji. Undersøkelser beviser at hetten kan tas av flaskene og brukes på nytt. Kilde: Ritzau/NTB

– Forvirrende situasjon

Argumentet om at det ikke er funnet positive dopingprøver i saken mot Aleksandr Legkov og andre russiske utøvere, blåser Pound av.

– Om det finnes en positiv prøve eller ikke, spiller ingen rolle. Grunnen til at det ikke finnes positive tester er at de byttet ut prøvene med ren urin. Dette konkluderte McLaren med i sin rapport, og slo fast at det var hevet over all rimelig tvil, sier han.

Den tidligere Wada-lederen er også kritisk til hvordan Det internasjonale skiforbundet (FIS)har håndtert utestengelsen av de russiske løperne.

– Nå har vi den forvirrende situasjonen at noen som er utestengt av IOC, deltar i verdenscupen, påpeker han.