Antidoping-sjef ber Helleland gjøre endringer

– Det er ganske enkelt. I de fleste demokratiske samfunn har du to konsepter: Maktfordeling og kontroll. Idretten bør være en del av en lovgivende gren, hvor du setter regler, men idretten bør ikke være utøvende og dømmende, sier Tygart til NRK.

Tygart, som er sjef for USAs antidopingbyrå (USADA), er til stede i Lausanne, hvor Wada holder sitt årlige sympiosium.

KRITISK: USADA-sjef Travis Tygart. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Her møtes antidoping-aktørene for å diskutere løsninger og tiltak mot den verkende doping-byllen.

Tygart mener at idrettens «dominerende rolle» i Wada er med på å svekke organisasjonens uavhengighet som kontrollorgan.

– Må ha forankring i idretten

I Wadas eksekutive komité representerer halvparten av de 12 medlemmene idretten og myndighetene.

Enkeltes styremedlemmers koblinger til idretten førte til et opprop fra nasjonale antidopingbyråer i fjor høst. President Craig Reedie har siden trukket seg som visepresident i IOC, men Reedie er fortsatt medlem av bevegelsen.

– Vi må få det eksekutive Wada, testingen og etterforskningen fri for idrettsinnflytelse, sier Tygart, som «absolutt» ønsker å diskutere innspillene med Helleland.

I Lausanne tok Wada-visepresident og kulturminister Linda Hofstad Helleland til orde for et større engasjement fra utøverne og mer bistand fra myndighetene i kampen mot doping.

Hun er imidlertid klar på at idretten må være representert i Wada-styret.

– Det kommer mange ulike innspill til Wadas arbeid. Jeg tror det er viktig at myndighetene er sterkt representert, sammen med idretten, fordi vi er nødt til å ha en god forankring i internasjonal idrett for at Wada skal beholde sin legitimitet, sier Helleland.

– Spørsmål om individer

På spørsmål om det bør være et klarere skille med lovgivende og utøvende gren, etter forslaget fra Tygart, svarer Helleland:

– Jeg er opptatt av at Wada skal være uavhengig, men den må også ha en forankring i idretten. Slik som det er nå, er halvparten fra idretten og halvparten fra myndighetene. Og det er slik det bør være, sier Helleland.

Generaldirektør Olivier Niggli mener Wada har vist sterk uavhengighet de siste månedene og peker blant annet på behandlingen av McLaren-rapporten, hvor Wada oppfordret IOC til å utestenge Russland fra OL i Rio de Janeiro.

IOC tok imidlertid ikke oppfordringen, noe som skapte kraftige reaksjoner i idrettsverdenen.

– Er det vanskeligere for styremedlemmer å være kritisk og etterforske «egne» forbund?

– Jeg tror det er mer et spørsmål om individer og personligheter. Noen kan ha følt en lojalitet til en annen organisasjon, mens andre er fullt ut lojal til Wada. Jeg er for eksempel overbevist om at Helleland er veldig forpliktet til en ren idrett og Wada, og jeg tror ikke en norsk agenda vil komme i veien for det, sier Niggli.