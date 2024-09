– Jeg opplever at vi er i ferd med å falle akterut i antidopingarbeid, fordi vi mangler en hjemmel i lov for flere aspekter av det vi holder på med. Det er viktig at det nå får fortgang, og at vi kommer til en løsning som kan vare over tid.

Det sier Antidoping Norges leder Anders Solheim til NRK. Han mener at Norge henger bak på flere sentrale punkter, som nå setter landet i fare.

De verste konsekvensene kan bli at Norge ikke får avvikle eller delta i internasjonale mesterskap.

– Vi mener at en lovhjemmel er helt nødvendig for at vi skal kunne drive et effektivt antidopingarbeid i Norge fremover i tid, sier han og fortsetter:

– Hvis man ikke kan gjennomføre dopingkontroller, så kan det i verste fall sørge for at man ikke får delta.

SLÅR ALARM: Anders Solheim er leder i Antidoping Norge. Han er bekymret for at Norge faller fra i antidopingarbeidet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kan miste retten til å teste

Solheim peker på tre punkter der han mener at endring er nødvendig for at Norge ikke skal havne i krise.

– Vi trenger en lovhjemmel for å teste mindreårige, vi trenger en lovhjemmel for å håndtere personopplysninger, og vi trenger en lovhjemmel for at politi og toll kan dele opplysninger med oss som knyttes til brudd på dopinglovgivningen, konstaterer han.

Tre punkter hvor ADNO krever endring At mindreårige utøvere selv kan gi samtykke for å gjennomføre dopingkontroll I 2022 kom det på plass en «kortsiktig løsning». Den sørget for at et samtykke fra foresatte må innhentes for å kunne teste mindreårige toppidrettsutøvere. Solheim mener utøvere under 18 år selv må kunne gi samtykke. ADNO ønsker en lovhjemmel som skal sikre dette. Deling av person- og helseopplysninger i forbindelse med dopingkontroll I seks år har Norge operert med en overgangsordning når det gjelder deling av særskilte person- og helseopplysninger i forbindelse med dopingkontroll. ADNO sier at Norge kan bli nektet deltagelse i toppidretten, og nektet å avholde internasjonale idrettsarrangement dersom overgangsordningen bortfaller og en lovhjemmel som sikrer en permanent løsning ikke er på plass. Deling av opplysninger med toll- og politimyndigheten ved lovovertredelser Det tredje punktet går på deling av opplysninger fra toll- og politimyndigheten. I dag kan man risikere at utøvere blir tatt med dopingmidler uten av ADNO får den informasjonen. Utøvere eller støttepersonell kan derfor knyttes til lovovertredelser for brudd på legemiddelloven og straffelovens bestemmelser om doping uten at det får noen konsekvenser i idretten. ADNO ønsker derfor en lovhjemmel som sikrer at informasjon som går på dopinglovbrudd skal deles med de.

For det første punktet kom det i 2022 på plass en «midlertidig løsning». En løsning ADNO allerede den gang kalte «utilstrekkelig».

Den sørget for at et samtykke fra foresatte må innhentes for å kunne teste toppidrettsutøvere under 18 år.

– Vi ønsker at utøverne skal kunne avgi det samtykket selv. For i dag kan i prinsippet foresatte legge ned veto og si at «du får ikke lov til å teste mitt barn», og da kan ikke vedkommende delta i toppidretten.

Det andre punktet går på at ADNO i seks år har levd under en overgangsordning når det gjelder behandling av person- og helseopplysninger i forbindelse med dopingtester.

– Det er en ordning som vi ønsker å få innført permanent gjennom en lovhjemmel. For hvis vi ikke får det, og den overgangsbestemmelsen bortfaller, så vil vi ikke ha mulighet til å utøve det antidopingarbeidet som vi er forplikta til i henhold til det internasjonale regelverket.

– Svært uheldig

Det tredje punktet går på deling av opplysninger fra toll- og politimyndigheten. I dag kan man risikere at utøvere blir tatt med dopingmidler uten av ADNO får den informasjonen.

– Det betyr at de kan stille til start i internasjonale konkurranser i Norge, selv om de har blitt tatt og kan knyttes til dopingrelaterte overtredelser i henhold til norsk lov, sier Solheim.

Det betyr at utøvere som blir tatt for lovovertredelser for brudd på legemiddelloven og straffelovens bestemmelser om doping kan bli straffet uten at det får noen konsekvenser i idretten.

– Det er svært viktig å få dette på plass på lang sikt. Det er svært uheldig, understreker han.

Norges idrettsforbund (NIF) støtter uttalelsene til ADNO, og har det samme ønsket om endring.

– NIF ønsker en lovregulering så snart som mulig, men vi har forståelse for at en grundig lovgivningsprosess tar tid, og ser frem til at arbeidet ferdigstilles, skriver kommunikasjonssjef i NIF Finn Aagaard til NRK.

VM-KLAR: Om et drøyt halvt år venter ski-VM i Trondheim. Ideelt sett skulle det vært lovhjemmel på plass før dette, mener Anders Solheim. Foto: NTB

Jobber med nytt lovforslag

Kultur- og likestillingsdepartementet er i gang med en pågående utredning av ny lov om antidopingarbeidet i idretten og arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser.

Solheim opplever en positiv dialog med både NIF og Kulturdepartementet. Men han understreker at dette allerede har tatt lang tid, og at det haster.

– Det gjenstår fremdeles noe utredningsarbeid før et forslag til ny lov er klart og kan sendes på høring. Når en ny lov kan være på plass vil avhenge av videre utredning og høringsprosessen.

Det skriver statssekretær i Kulturdepartementet Erlend Hanstveit til NRK.

JOBBER MED FORSLAG: Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Erlend Hanstveit. Foto: NTB

Videre skriver han at alle de tre punktene som Solheim trekker frem, er blant temaene som utredes i forbindelse med lovarbeidet.

– Antidopingarbeidet nasjonalt og internasjonalt er et meget viktig arbeid hvor Antidoping Norge har vært en sentral og viktig aktør over lang tid. Vi er opptatt av at Antidoping Norge også i fremtiden skal ha et godt grunnlag for å ivareta dette arbeidet, derfor er arbeidet med et lovforslag på dette området høyt prioritert.