– Det er trakassering, meldinger, mobbing, direkte tilrop og trusler. Jeg opplever dette som et potensielt demokratisk problem – spesielt når det går utover de tillitsvalgte i organisasjonen, sier Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Skiforbundet, til NRK.

Mange har sterke meninger og synspunkter rundt den langvarige konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Skiforbundet, og i sosiale medier er det særlig forbundet som får gjennomgå.

Men enkelte personer går mye lenger enn andre.

Vurderer politianmeldelse

Bretten Berg forteller at hun og andre personer tilknyttet Skiforbundet har mottatt et hundretalls hetsende meldinger på SMS og e-post etter at Bråthen-nyheten sprakk i august.

Noen skriver med fullt navn. Andre er anonyme.

– Nå er ikke min person noe viktig midt oppi dette. Jeg er her som generalsekretær og arbeidsgiver, men jeg mottar også flere meldinger om dagen. De kommer gjerne sent på kvelden og på nattetid, sier generalsekretæren.

NRK møter Bretten Berg på Skiforbundets kontorer på Ullevaal. Der bekrefter hun at enkelte meldinger har vært så grove at Skiforbundet har vurdert å gå til politiet.

– Jeg vil ikke kommentere mengden vi har vurdert å politianmelde, men vi har gjort en vurdering av politianmeldelse, sier hun.

Fakta om Bråthen-saken Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund, der forbundet ikke vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges Skiforbunds vedtak om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet holder på Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med å få sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant anna kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund, og at dette var årsaken til utsettelsen av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke Skiforbundet og krever fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i Skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med Skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. * 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal bli diskutert med Norges Skiforbund. * 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. * 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser foreløpig pengestøtten til Norges Skiforbund. 14, oktober: Partene møtes til drøftelsesmøte. Kilde: NTB

Advokaten har aldri opplevd lignende

Det samme gjelder Skiforbundets advokat, Nina Gundersen Sandnes i advokatfirmaet Kluge. Advokaten forteller at hun ikke har opplevd lignende hets i noen av sakene hun har jobbet med tidligere.

IKKE OPPLEVD LIGNENDE: Skiforbundets advokat, Nina Gundersen Sandnes i advokatfirmaet Kluge. Foto: Privat

– Jeg tror mange hadde gått til politianmeldelse allerede fra første melding kom – med det innholdet den hadde – men jeg har valgt å holde fokus på saken. Etter hvert så må jeg si at med den eskaleringen disse meldingene har tatt så diskuterer vi på firmanivå hva vi gjør med det. En anmeldelse er også aktuell ja, sier Sandnes.

NRK har sett flere av meldingene både Sandnes og de ansatte i Skiforbundet har fått. Dette er to eksempler fra to forskjellige avsendere, sendt til henholdsvis Bretten Berg og Sandnes:

A A: Du er latterlig. Ta med deg personlighets forstyrrelsen din og trekk deg. Apekatt

N: [...] helt tragisk at sånne kvinnfolk som deg i det hele tatt får møte en idrettspersonlighet som Clas Brede Bråthen. Du er en skam for advokatstanden. Måtte du brenne i helvete! N N: Begynner å brenne litt nå eller..?

– Får høre at jeg ikke fortjener å leve

I løpet av intervjuet påpeker Bretten Berg flere ganger at hun ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt hennes egne opplevelser. Generalsekretæren er mest bekymret for at Skiforbundets tillitsvalgte utsettes for sjikane.

–Jeg er mer opptatt av styremedlem – et veldig ungt styremedlem eksempelvis – har mottatt direkte trusler. Dette er noe vi har sett i politikken før, men det er første gang, meg bekjent, at vi ser noe slik i idretten. Dette kan vi ikke være bekjent av. Det må vi sette på dagsordenen, sier hun

NY I SKISTYRET: Sigrid Snuggerud ble valgt inn i skistyret i juni. Kort tid etter begynte hetsen. Foto: Åsmund Grini / NRK

Den tillitsvalgte Bretten Berg sikter til er 23 år gamle Sigrid Johanna Snuggerud. Hun ble valgt inn i skistyret så sent som i juni i år.

Snuggerud hevder at hun på det meste har fått opp mot 30–40 e-poster og SMS-er hver dag.

– De som tar kontakt mener jo at vi ødelegger skiidretten, men de går også på oss som personer, sier Snuggerud til NRK.

– Hvordan vurderer du alvorlighetsgraden her?

– Jeg synes det er ganske alvorlig når jeg er på en idrettsarena i privatsammenheng og får høre at jeg ikke fortjener å leve. Da tråkker man over noen grenser over hva som er greit, svarer Snuggerud.

– Hvordan påvirker dette deg?

– Det er jo en krevende sak fra før og det blir jo ikke mindre krevende av at vi som enkeltpersoner opplever denne hetsen. Vi har i saker som denne alle et felles ansvar for å holde debatten konstruktiv og saklig. Ulike syn på saken og konstruktiv tilbakemelding ønsker vi selvfølgelig, men hets og trusler mot involverte personer er helt uakseptabelt.

Bråthen tar sterkt avstand

På den andre siden av konflikten står Clas Brede Bråthen. Han har fått mye støtte i sosiale medier, og det er blant annet opprettet en støttegruppe for sportssjefen med nærmere 49.000 medlemmer.

Han synes ingenting om at personer tilknyttet Skiforbundet mottar hets og sjikane.

– Jeg tar sterkt avstand til enhver form for hets og vil samtidig oppfordre alle til å holde seg til en saklig og løsningsorientert tone, skriver Bråthen i en SMS.