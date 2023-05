Erling Braut Haaland er mannen som skal føre Manchester City til det forjettede land. Den siste brikken i puslespillet på vei mot klubbens første mesterligatittel.

Men nordmannen, som er toppscorer i årets turnering med 12 mål, fikk det ikke helt til å stemme foran mål mot Real Madrid.

Før kampen handlet mye om spissduellen med Karim Benzema. I stedet var det de kreative mesterhjernene Vinicius jr. og Kevin De Bruyne som stjal showet.

Før pause avsluttet brasilianeren en glimrende kontring med et praktfullt skudd. Etter pause sørget De Bruyne for poengdeling da han hamret ballen knallhardt inn bak Thibaut Courtois.

Duellen om en finaleplass er helt åpen før neste ukes returoppgjør.

– Det blir en finale foran våre egne fans neste onsdag. Vi skal reise hjem og se hva vi kan gjøre bedre, sier City-manager Pep Guardiola til BT Sport.

MÅLLØS: Erling Braut Haaland klarte for en sjelden gangs skyld ikke å finne veien til nettmaskene. Foto: ISABEL INFANTES / Reuters

Avslører Haaland-plan

Gjennom kampen var det tydelig at Real Madrid hadde et ekstra øye på Haaland. Stopperduoen Antonio Rüdiger og David Alaba slapp nordmannen aldri av syne, og forsøkte å mannsmarkere 22-åringen ut av kampen.

Det lykkes de med i stor grad. For Haaland slet med å finne rom og det ble langt mellom de store sjansene. Dermed ble det en anonym og målløs kveld på jobb for ham.

– Jeg tror Rüdiger liker utfordringen han får med Haaland. Rüdiger liker den type spill, så Haaland må være litt smartere. Jeg føler med Haaland fordi ingen ser løpene hans, sa den tidligere engelske landslagsspilleren Chris Waddle hos BBC.

– Madrid gjorde en fantastisk jobb med Haaland i kveld. Han var stille og fikk ikke mye

PASSET PÅ: Rüdiger var aldri langt unna Haaland. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

service fra lagkameratene, sa tidligere Celtic-manager Neil Lennon hos samme kanal.

Overfor TV 2 avslører Rüdiger at de hadde en spesiell plan for å stoppe Haaland.

– Vi visste at det ville bli tøft, men det som gjør ham sterk er når andre finner pasningen. Vi var veldig gode på det, på å blokkere pasningene og være tøffe i duellene én mot én mot ham.

– Så det handlet mer om å strupe forsyningen?

– Ja, det handlet mer om å strupe forsyningen, sier Rüdiger.

Jublet etter å ha stoppet pasning - bilder fra TV 2 Sport Premium Du trenger javascript for å se video.

«Rüdiger spiste Haaland», beskriver den spanske avisen AS.

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti er fornøyd med gjennomførigen av «Plan Haaland». Hans kollega og Haalands sjef, Guardiola, så at nordmannen slet.

– Det var ikke enkelt for Erling. Men han beveget seg godt og skapte noen sjanser, sier han etter kampen, og utelukker ikke at de vil gjøre noen justeringer før neste kamp for å gi Haaland bedre arbeidsvilkår.

Buet mot eget lag

Haaland smilte lurt da turneringens hymne runget utover Santiago Bernabéu, men det var først et kvarter ut i kampen at han våknet.

I løpet av to minutter fikk han skutt og headet mot Thibaut Courtois' mål, men keeperen hadde god kontroll på begge forsøkene.

Vertene så ut som bortelag i egen storstue i første omgang. Så ille opplevde Real-fansen det at de tydde til buing mot eget lag. «Los Blancos» lå dypt, gjorde det vanskelig for City og ridde av stormen. Gjestene hadde over 70 prosent ballinnehav, men slet med å skape store sjanser.

Derfor så Carlo Ancelottis disipler vel så farlige ut når de først hadde ballen. Og ti minutter

LEDELSE: Vinicius jr. jubler for scoring. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

før pause smalt det.

Luka Modric flikket ballen videre med utsiden av foten slik bare Luka Modric kan, og satte i gang en ellevill kontring. Eduardo Camavinga førte ballen fra dypt inne på egen banehalvdel til langt inne på Citys, før han slapp ballen til Vinicius jr.

En skikkelig suser sørget for at selv en Ederson i full strekk var langt unna å kunne forhindre 1–0. Et drømmetreff fra brasilianeren, som har vært i fantastisk form den siste tiden.

– Et slående vakkert mål av Vinicius jr. For et talent, skrev den tidligere toppspilleren Gary Lineker om 22-åringen.

Drømmetreff for De Bruyne

Etter sidebytte fikk Kevin De Bruyne en gylden mulighet til å utligne. Belgieren ble spilt fri på høyrekanten og hadde fri bane mot mål. Vinkelen var spiss, men redningen fra Courtois like fullt god.

Like etter var det Haalands tur, men denne gangen fikk David Alaba kastet frem en lang fot og stoppet avslutningen fra den norske landslagsspissen.

Gjestene fortsatte å male på for en etterlengtet scoring, og midtveis i omgangen smalt det på nytt i Madrid. Camavinga rotet bort ballen i farlig sone, og like etter rullet Ilkay Gündogan ballen sideveis slik man alltid drømte om på løkka i barndommen.

De Bruyne strakk risten og banket til alt han bare kunne, og ballen fikk enorm fart inn i hjørnet.

Utagbart for Courtois, som sto igjen like sjanseløs som Ederson hadde gjort i første omgang.

UTLIGNING: Kevin De Bruyne sørget for poengdeling med en suser. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Marerittet i Madrid

Santiago Bernabéu vekker vonde minner hos City-fansen. For ett år og tre dager siden møttes de to lagene til semifinale på samme bane, hvor engelskmennene kollapset på spektakulært vis.

To Real-mål i det 89. og 90. minutt sørget for 2-1-ledelse og ekstraomganger. Fire minutter ute i den første av dem, scoret Karim Benzema fra straffemerket. Et knippe katastrofale minutter for de lyseblå, som også knuste drømmen om mesterligafinale.

Guardiola har avvist at det er revansje som motiverer dem. Han har ennå ikke klart å ta Manchester City til topps i turneringen, og det er jakten på gull og medaljer han hevder skal drive mannskapet til seier.

Neste uke får de en ny mulighet mot stormakten fra Madrid.

Onsdag spilles den første semifinale i det helitalienske Milano-derbyet mellom Inter og Milan i Mesterligaen.