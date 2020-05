Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg gir ham fire i en børs som går til ti. Det var ikke hans dag i det hele tatt. Det stemte ikke i avgjørende situasjoner. Touchen satt ikke. Han fikk kanskje ikke ballen når han skulle og da han fikk den, så bommet han, vurderer Viasat-ekspert Morten Langli etter kampen.

Det er naturligvis alltid store forventninger til målmaskinen som hadde ti scoringer på ti Bundesliga-kamper før lørdagens oppgjør. Langli legger til at Haaland må tåle å ha en slik dag, at det ikke går an at det kun går på skinner for ham og at han ble godt tatt hånd om av to fysiske midtstoppere i Wolfsburg.

– Vi må ikke ta helt av og tenke at han skal dominere hver eneste kamp. I dag var det ikke hans beste kamp. Det stemte ikke teknisk og vi har sett ham bedre, avslutter han.

EKSPERT: Morten Langli, her avbildet i forbindelse med et travløp i 2015. Foto: Roger Svalsrød / Roger Svalsrød / hesteguiden.com

Storoppgjør tirsdag

Men selv om nordmannen langt fra hadde sin beste dag på jobben og lite stemte både for ham og Dortmund som lag, fikset likevel Raphaël Guerreiro og Achraf Hakimi tre særdeles viktige poeng i kampen om ligatittelen.

Med sin sjette strake seier legger de press på ligaleder Bayern München. Det skiller nå bare ett poeng mellom de to lagene i toppen av tabellen. Bayern München har riktignok én kamp til gode på Dortmund. De møter Eintracht Frankfurt på hjemmebane lørdag kveld.

Og de to tyske gigantene møtes til toppoppgjør allerede førstkommende tirsdag...

– Vi kan ta poeng og de ikke få noe. Og det blir et viktig steg i retning mot ligatittelen til slutt, sier Dortmunds danske midtbanespiller, Thomas Delaney, i et intervju vist på Viasat.

Mønsterangrep

Men det var lite som minnet om at store ting var på spill den første halvtimen i Wolfsburg. Noen få spede avslutningsforsøk var beholdningen. Intensiteten var så godt som fraværende. Erling Braut Haaland var omtrent ikke involvert. Slik fortsatte det ut omgangen for nordmannen.

I det 32. minutt skulle Haaland likevel få sin store mulighet i det som var et klasseangrep av Dortmund.

I Viasat-studioet hadde de registrert antall trekk i forkant av det som endte med scoring. Mer om det litt senere. Ballen gikk nemlig frem og tilbake, fra side til side, i en lang periode. Til slutt kom åpningene på høyresiden.

Da gikk det fort fremover med de gulkledde. Alle kombinasjonene satt. Julian Brandt fant Achraf Hakimi. Han sendte så Thorgan Hazard gjennom. Han brukte et lite sekund på å titte opp. Innlegget traff egentlig Haaland. Men 19-åringen bommet regelrett på ballen. Like bak dukket likevel Raphaël Guerreiro opp for å rydde opp.

Og i det 32. strake Dortmund-trekket i det angrepet bredsidet han ballen i mål.

TAKK, KOMPIS! Erling Braut Haaland jubler for Raphaël Guerreiros scoring like etter at han selv har bommet på ballen. Foto: MICHAEL SOHN

Etter hvilen fortsatte kampen i et labert tempo. Wolfsburg og Renato Steffen traff riktignok tverrliggeren alene med keeper.

Wolfsburg fortsatte å kontrollere kampen uten å skape de helt store farlighetene.

Det er skummelt mot et kontringslag som Dortmund. For i det 77. minutt, litt ut av ingenting og mot spillets gang, snappet de gulkledde opp en ball på egen halvdel.

Da gikk det fort i lengderetning igjen.

Innbytter Jadon Sancho spilte Achraf Hakimi fri inne i 16-meteren til hjemmelaget. Hakimi gjorde ingen feil og hamret ballen mellom beina på keeper. 2-0 var et faktum. Noe som stod seg til full tid.