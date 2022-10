Anonym Haaland byttet ut til pause – Mahrez brant straffe

Med 86 mål på 89 kamper for Borussia Dortmund, vil Erling Braut Haaland for alltid ha heltestatus blant fansen på klubbens mektige hjemmearena. Tirsdag vendte han tilbake, men på anonymt vis.

Nordmannen kom til ingen sjanser mot gamleklubben i løpet av første omgang, og i pausen ble han byttet ut med Bernardo Silva. Etter kampen forklarer Pep Guardiola byttet.

– Erling føler seg bra. Han hadde litt feber før kampen, sier City-manageren til BT Sport. Spanjolen forteller samtidig at Haaland fikk et spark på leggen etter en takling fra Emre Can i første omgang.

Dortmund var det beste laget de første 45 minuttene. Ungguttene Karim Adeyemi (20), Giovani Reyna (19) og Youssoufa Moukoko skapte store problemer med sin enorme hurtighet, og benken så Pep Guardiola mer og mer frustrert ut mens han holdt seg til hodet.

Størst var sjansen til 17-åringen, som ble servert i boksen av Adeyemi. Moukoko forsøkte å styre det lave innlegget i mål fra kloss hold, men ballen sklidde av foten og til side for stolpen.

Etter pause fikk gjestene straffe, uten Haaland på banen. 22-åringen har scoret på 2/2 straffer i City-karrieren så langt, og akkurat da skulle nok Guardiola ønske at han hadde beholdt Haaland på banen. For Riyad Mahrez bommet fra ellevemetersmerket.

- Vi bommer på for mange straffer. Det er et problem, mener Guardiola.

Kampen endte 0-0. Både City og Dortmund er videre fra gruppespillet i Mesterligaen.