5. august kunne NRK avsløre at Narve Gilje Nordås ikkje fekk med seg trenaren sin Gjert Ingebrigtsen til VM i Budapest. Norges Friidrettsforbund (NFIF) ville ikkje gi suksesstrenaren akkreditering.

– Det er ei totalvurdering, oppgav friidrettspresident Anne Farseth som grunngiving, utan å vilje utdjupe.

På direkte spørsmål frå NRK om Jakob Ingebrigtsen hadde påverka avgjerda, svarte ho:

– Nei.

Slokvik: – Kjent frå før

Torsdag sende Friidrettsforbundet ut pressemelding om at Gjert Ingebrigtsen også blir nekta akkreditering til innandørs-VM i Glasgow og EM i Roma i 2024. Forbundet ønskjer heller ikkje at Olympiatoppen skal gi han akkreditering til OL i Paris.

I FOKUS: Narve Gilje Nordås får ikkje med seg trenar Gjert Ingebrigtsen i innandørs-VM og EM. Foto: Hanne Skjellum

– Sentralt i grunngivinga ligg trygge rammer med utøvarar i sentrum. Noko vi vurderer ikkje er mogleg slik situasjonen har vore over tid og er mellom Gjert og brørne Ingebrigtsen, skreiv forbundet det i pressemeldinga.

Då stadfesta sportssjef Erlend Slokvik overfor NRK at Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen var teken med på råd.

– Det er kjent frå tidlegare at dei ikkje ønskjer å ha han til stades, sa Slokvik.

– Brørne Ingebrigtsen vart lytta til

Svaret står i kontrast til den blanke avvisinga til presidenten i august. NRK sende derfor følgjande spørsmål til Farseth:

Stemmer det at Jakob Ingebrigtsen ikkje påverka avgjerda i samband med VM, gjennom å ytre eit ønske om at Gjert ikkje vart tildelt akkrediteringa?

Dersom Jakob Ingebrigtsen bidrog til å påverke avgjerda, kvifor svarte friidrettspresidenten «nei»?

– Eg skulle ikkje svart nei utan å utdjupe det. Brørne Ingebrigtsen var blant fleire som vart lytta til, før NFIF fatta avgjerda si, svarer Farseth i ein e-post til NRK.

På spørsmål om kvifor ho svarte avvisande på at Jakob Ingebrigtsen var med på å påverke avgjerda, svarer ho:

– Avgjerda var det NFIF som tok, og Jakob var ikkje involvert i ho. Det var utgangspunktet for svaret mitt, men som eg skreiv var det fleire som vart lytta til før avgjerd vart teken.

Kritisk til friidrettspresidenten

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, er alt anna enn imponert over arbeidet til Anne Farseth og Friidrettsforbundet i akkrediteringssaka.

– Du kan ikkje ha ein president i eit forbund som regelrett kjem med usanningar. Dette er for vesentleg og for viktig til å halde på sånn, seier Saltvedt.

KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Det er for det meste sportssjef Erlend Slokvik som har uttalt seg i saka om Gjert Ingebrigtsens akkrediteringsnekt. Saltvedt meiner at Farseth stort sett har halde seg i bakgrunn, noko han er kritisk til.

– Eg synest frå dag éin at det er merkeleg at dei ikkje har teke større ansvar eksternt for å forsvare kvifor avgjerda vart som ho vart og kva slags grunnar dei har hatt for å gjere det, seier han, og legg til:

– Friidrettspresidenten har valt å trekkje seg ganske langt bak i heile prosessen, og det er jo kanskje ikkje så merkeleg: når ho første gong verkeleg uttaler seg i saka, så blir ho teken i å ikkje snakke sant.

I ein e-post til NRK skriv Farseth følgjande om Saltvedts utspel:

– Saltvedt er NRKs kommentator og kan sjølvsagt meine det han vil. NFIF har handla ut frå dei beste intensjonane, i ein for oss svært vanskeleg sak.