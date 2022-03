IBU utestenger russere og hviterussere

Fra nå vil russiske og hviterussiske skiskyttere bli utestengt fra alle IBU-konkurranser. Det melder IBU selv i en pressemelding.

Bakgrunnen er krigshandlingene i Ukraina.

Situasjonen skal følges kontinuerlig, og det skal tas en ny vurdering for hva som skjer videre i september under kongressmøtet i IBU.

De skriver også at de inngår et samarbeid med Norge, Østerrike, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Sverige og Sveits for å støtte det ukrainske skiskyttermiljøet.