Ann Helen (17) er halvt døv og sliter med balansen – tok sølv i pistolskyting

Det er musestille på skytebanen i Ålgård. 17 år gamle Ann Helen Aune står med blikket festet i et punkt på veggen. De rosa øreklokkene stenger ute alt som ikke allerede er stengt ute. Mamma Eva Veronika gir noen siste instruksjoner på tegnespråk.

«Klar!» ropes det på høyttaleranlegget. Et rødt kryss dukker opp over skyteskive nummer fem, og så kommer det grønne lyset.

Pang.

Det blir bare en sjuer. Ann Helen titter ned, rister oppgitt på hodet, og trekker pusten igjen.

Pang.

Tier. Midt i.

Ujevn balanse

17-åringen mistet hørselen på det ene øret som fireåring. Hun sleit lenge med å finne en idrett som passet, men etter én trening på skytebanen var hun solgt – selv om det krever mye arbeid.

STABIL: 17-åringen fikk på plass rytmen i norgesmesterskapet på Skurve utenfor Ålgård, til tross for dårlig hørsel og balanse. Foto: Mattis Holt / NRK

– Hvis jeg har en dårlig dag kjenner jeg at jeg vingler mer til sidene. Da klarer jeg ikke stå stille, for jeg har ikke balansen til det. Så noen dager må jeg jobbe skikkelig, sier hun.

Hørsel og balanse går nemlig hånd i hånd.

– Jeg tenker ikke på meg selv som mer talentfull enn andre, men jeg må jobbe litt mer enn det andre må, for å stå stille.

Dette er NM-veka

Hun trener mye balanse, blant annet ved å pusse tenner på ett bein og ved å ri, men skytetrening har det blitt lite av i sommer.

– Det har vært ganske krevende, for den siste tiden har det vært brannfare hjemme, så jeg har ikke fått trent så mye. Jeg har egentlig bare fått trent to ganger før NM, sier Mysen-skytteren.

Det er ikke mer enn tre måneder siden hun begynte med sportpistol. Før det har hun bare skutt med luftpistol.

– Hun skiller seg veldig ut, fordi hun er lærenem og grundig. Det er veldig imponerende at hun presterer uten hørsel på ett øre, for i pistolskyting har du ingen støtte. Alt går ut på at du må ha stødig balanse, og kutter du hørselen har du et betydelig handicap, sier NRKs skyteekspert under NM-veka, Esten Murbreck.

Vil bli olympisk mester

Etter noe varierende skyting var Aune sikker på at resultatene hennes ikke kom til å holde til gull.

HALVFORNØYD: Ann Helen Aune endte med sølvmedalje i junior-NM. Foto: Mattis Holt / NRK

Likevel endte hun bare én fattig innertier bak gullvinner Elena Eikevoll Heltne. Mange ville hoppet av glede av det, men ikke Aune.

– Det var ikke dårlig, men det var ikke bra heller. Så jeg er halvveis fornøyd, sier sølvvinneren.

Hun har nemlig mye høyere mål enn sølv i junior-NM.

– Jeg kan bli så god jeg vil. Jeg vil bli best, sier hun.

– Verdensmester?

– Olympisk mester.