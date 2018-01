Ikke siden 2011 har det vært noen andre enn nordmenn øverst på seierspallen av det prestisjefylte langløpet Marcialonga.

Tord Asle Gjerdalen har vunnet løpet tre år på rad, men måtte i dag slippe på de siste hundre meterne.

Da dukket russiske Ilja Tsjernousov opp og stakk av med seieren foran tre nordmenn.

Anklaget for å tyste

Tidligere i vinter ble Tsjernousov anklaget for å tyste på lagkameratene for få OL-gull i posten.

Det var den russiske langrennstreneren Jurij Borodavko som kom med de sterke anklagene etter at Aleksandr Legkov og Maksim Vylegzjanin ble fratatt sine medaljer fra Sotsji-OL.

Utestengelsen av Legkov og Vylegzhanin betydde at Tsjernousov, som tok bronsen under femmila i Sotsji, rykket opp til gullplass. Det mente Boradavko at var mistenksomt.

Satt løyperekord

Med tiden 2.48.08 satte russeren ny løyperekord i sin første deltagelse i det syv mil lange løpet.

– Det har alltid vært drømmen min å gå Marcialonga. Det å vinne første gang jeg går er helt utrolig, sa Tsjernousov til arrangøren etter rennet.

Gjerdalen skuffet

Tord Asle Gjerdalen var den store favoritten etter å ha vunnet Marcialonga tre år på rad. 34-åringen var i en tetgruppe med Tsjernousov, Tore Bjørseth Berdal og Morten Eide Pedersen, men måtte gi slipp på slutten.

Gjerdalen prøvde å stikke fra de tre andre et par hundre meter fra mål, men havnet til slutt på fjerdeplass.

I spurten så det ut som om Berdal skulle knipe seieren, men russiske Tsjernousov ble for sterk.

I kvinneklassen ble det svensk seier etter at Britta Johansson Norgren slo Katerina Smutna i spurten.