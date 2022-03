Anklages for bil-bløff: – Det er typisk Mercedes

Sesongen i Formel 1-sirkuset er snart i gang, og det er knyttet stor spenning til om Mercedes og Lewis Hamilton kan svare Red Bull og Max Verstappen etter den høydramatiske avslutningen i 2021, der sistnevnte stakk av med seieren i verdensmesterskapet.

For testene som er gjennomført i Barcelona og Bahrain kan tyde på at Mercedes-bilene til Hamilton og George Russell ikke er på nivået til konkurrentenes biler.

– Den spretter mye, og det er ikke den mest komfortable (bilen), for å være ærlig. Jeg bryr meg ikke så mye om komfort hvis bilen presterer, men for øyeblikket presterer den ikke, sier Russell, ifølge Formel 1s nettside.

– På alle områder ser det ut til at Red Bull og Ferrari er et steg foran oss, fortsetter Mercedes-nykomlingen.

NY DUO: George Russell og Lewis Hamilton former Mercedes-duoen i 2022-sesongen. Foto: MAZEN MAHDI / AFP

Derfor sliter Mercedes

Russell forklarer altså at Mercedes-bilen senkes så lavt at den går i bakken, for så å sprette opp igjen.

– Dette sliter lagene skikkelig med, og spesielt Mercedes sliter med det, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til NRK.

Han forklarer at man skulle tenke at man kan bare heve bilen, men da vil den igjen gå saktere. Derfor må man finne en balansegang.

– I tillegg er Mercedes-bilen vanskelig å kjøre. Den er nok rask, men det ser ut til at de sliter med at bremsene låses og med grepet i svingene. De har en stor jobb å gjøre før helgens løp, mener Gulbrandsen.

SKEPTISK: Atle Gulbrandsen tror det er trøbbel hos Mercedes. Foto: Lise Åserud / NTB

Flere antyder tro at dette er en måte å senke forventningene til seg selv. Fenomenet, der førerne slakker ned på farten for å narre konkurrentene kalles «sandbagging» på fagspråket.

– Det er utbredt i Formel 1, for man vil ikke vise kortene sine. Mercedes har mange ganger sagt at de sliter på testene sine, men så har de vært best i sesongåpningen. Men jeg sitter med en magefølelse på at det ikke gjelder nå. Jeg tror på dem når de sier at de ikke er der de vil være, sier Viaplay-kommentatoren.

Storlaget slet tilsynelatende på testene før sesongen sist år også, men åpnet med seier i Bahrain og vant tre av de fire første løpene.

Ferrari-stjerne fnyser av uttalelsene

Ferrari-profilen Carlos Sainz er blant dem som anklager Mercedes for å bløffe når han blir spurt om Russells uttalelser etter testingen.

– Det er typisk Mercedes, og det er typisk George å hype opp de andre, for så å komme til første løp og knuse de andre, mener Sainz, ifølge BBC.

– Hvis det var første gangen de gjorde det, ville jeg kanskje trodd dem. Men de har gjort det i fem eller seks år, og de fortsetter å overraske oss i første løp, fortsetter spanjolen.

FNYSER: Carlos Sainz tror ikke problemene til Marcedes er reelle. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Red Bull-sjef Christian Horner er ikke fremmed for å sende noen stikk i retning av sine argeste rivaler gjennom media. Han mener at man ikke skal ta testproblemer for alvorlig.

– Jeg tror ikke Mercedes har brukt sine sterkeste kort ennå. Ferrari ser ut som formlaget, men forhåpentligvis kan vi slå dem også, sier Horner.

Gulbrandsen tror imidlertid at det er mer alvorlig enn som så.

– Det er vanlig at man prøver å skru ned forventningene og skjule kortene sine. Men jeg tror de har reelle problemer, sier han.

Gulbrandsen mener at både Red Bull og Ferrari ser bedre ut før åpningshelgen i Bahrain.

PS! Dennis Hauger debuterer i Formel 2 i Bahrains Grand Prix, søndag klokken 13.40. Formel 1-stjernene åpner sesongen klokken 16.00 samme dag.