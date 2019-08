Anklager sjakkspiller for juks i VM-kvalifisering: – Det er en vits

– En ukjent fyr slår to stormestere. Det er i beste fall merkelig. Når du så ser nærmere på partiene er det en vits, skriver den tidligere verdensmesteren Garry Kasparov på Twitter.

Kasparov får støtte av NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Det er en ukjent spiller du ikke forventer noe av, men som likevel leverer utenomjordisk spill. Mye taler for at Kasparov har rett, sier Bae.

Det stormer i sjakkverden etter at en fullstendig ukjent sjakkspiller slo to stormestere i søndagens kvalifisering til VM i Fischersjakk. Ifølge Bae har spilleren dårligere ranking enn han selv. Bae har 2407 i rating og er Norges 25. beste spiller.

VM arrangeres i Norge fra 27. oktober. Til turneringen er allerede Magnus Carlsen kvalifisert.

TILFELDIG: Fischersjakk er en type sjakk hvor offiserene blir stilt om helt tilfeldig på 1. eller 8.-raden. Ser du nøye på brettet til Carlsen, ser du at det for eksempel står to løpere ved siden av hverandre i åpningsposisjonen i dette partiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Får sitte alene

Nytt av året er at kvalifiseringen kun foregår på nett og flere mener nå at sikkerheten er for dårlig. Blant dem er altså sjakklegenden Garry Kasparov, som fulgte partiene.

– Jeg forventer ikke at arrangører klarer å avdekke juks like lett som de beste stormesterne kan, men da må de ha dommere til stedet i rommet sammen med spilleren for å forhindre juks, sier Kasparov.

Tanken med online-kvalifiseringen er å gi alle en sjanse, uansett hvor i verden man bor. Man får derfor sitte alene hjemme foran sin egen pc og spille.

Dette er fischersjakk Ekspandér faktaboks Fischersjakk er en variant av sjakk som ble oppfunnet og promotert av tidligere sjakk-verdensmester Bobby Fischer.

Varianten benytter samme brett og brikker som standard sjakk, men startposisjonen for offisersbrikkene på første og siste rad er resultatet av en trekning rett før partiet starter. Et slikt utgangspunkt begrenser mulighetene til å ha en fordel ved å huske åpningstrekk i mange kombinasjoner.

Fra første trekk er det altså kun sjakkferdighetene og sjakkforståelsen som avgjør. Dette gjør at spillerne ikke får lent seg på gjennomanalyserte åpningsteorier, og partiene ender sjeldent ut i ufarlige remiser. (Kilde: Fischer Random)



Overvåkes med kamera

Arrangøren av kvaliken, chess.com, sier de forhindrer juks ved å kreve at spillerne setter opp kamera i rommet.

– Spillernes ansikt var synlig for oss hele tiden, sier Chess.com-sjef Danny Rensch i en uttalelse etter søndagens kvalifisering.

– Vi mener alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, sier Rensch.

Chess.com krever også at spillerne deler skjermbildet sitt underveis når de blir bedt om det, men Bae mener likevel det er vanskelig å avsløre juks.

– Jeg tviler på at kameraene viser et så stort område av rommet at det ikke er mulig for en slu type å finne løsninger. Det er for så vidt bare å få en venn til å stå utenfor kameraets rekkevidde mens han sjekker en sjakkcomputer på mobilen, sier Bae.

Les uttalelsen fra Chess.com under:

Carlsen forhåndskvalifisert

Nettsiden til turneringen har selv lagt ut en sak der de omtaler det oppsiktsvekkende spillet. Spilleren ofret brikker og slo ut flere store navn på veien mot VM-deltagelse.

Til slutt røk han likevel ut. Dermed var det to velkjente spillere som spilte kvalifiseringsfinalen. Der slo Peter Svidler ut Alexander Grischuk.

VM i Fischersjakk må ikke forveksles med den tradisjonelle langsjakk VM-kampen. Kun Magnus Carlsen er forhåndskvalifisert til finalen, som regjerende verdensmester i nettopp langsjakk.