Anklager Riiber for dressjuks etter video: – Jeg bare flirer av det

– Det er ikke noe nytt at finske medier melder på andre utøvere. Spesielt ikke oss nordmenn, sier Riiber til NRK.

I en video publisert i den finske avisen Iltalehti, ser man Riiber på toppen av bakken i finske Lahti forrige sesong.

«Videoen avslører hvordan den kombinerte superstjernen jukset i Lahti før han skal måle hoppdrakten», er tittelen over videoen.

Den finske avisen går dermed langt i å antyde at Riiber jukser før han skal inn på dresskontrollen hvor de tar skrittmål av dressen.

I videoen ser man at Riiber lager dressen litt større og at han også drar dressen litt oppover i nakken.

Riiber anklager finske medier for å komme med saker basert på mye meninger og lite fakta. Foto: Emmi Korhonen /lehtikuva / NTB

– Konspirasjonsteorier

Den finske avisen har snakket med Mikko Virmavirta, som er medlem av utstyrskomiteen i FIS. Han understreker at det ikke er ulovlig å justere på hoppdrakten før kontrollen, men sier likevel at han regner dette som en form for lureri.

– Dette handler ikke om noe annet, sier han, ifølge Iltalehti.

Riiber forteller at han ikke tar beskyldningene alvorlig.

– Det har vært et interessant år fra finske mediers side. Det er mye konspirasjonsteorier som er basert på meninger og lite fakta. Så ja, her prøver de å vri det om til at jeg jukser, sier han.

– Jeg bare flirer av det. Det er en helt vanlig prosedyre som jeg og veldig mange andre gjør på toppen. De som har filmet akkurat den videoen, har jo latt være å filme de andre hopperne før meg.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen sier Riiber ikke gjør noe ulovlig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Mer vanlig å tøye grensene

Hopperne er ute etter størst mulig bæreflate, og jo større dressen er, jo større bæreflate får man. Men Riiber gjør ingenting som er ulovlig, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

– Ut ifra regelboka gjør han absolutt ingenting galt. Regelverket sier at man har en kontroll å forholde seg til på toppen og i bunnen av bakken. Utover det kan man gjøre hva man vil, sier Evensen.

NRKs hoppekspert forteller at det er blitt mer vanlig å tøye grensene når det kommer til utstyr.

– Riiber er en smart, nysgjerrig og nytenkende utøver som liker å utforske nye veier å bli bedre på. På det området har Finland ligget bakpå en stund, forklarer han.

– Derfor tror jeg at slike saker er et resultat av uvitenhet. Jeg tror ikke de skjønner hva han driver med når han trikser med dressen og dermed blir det stor ståhei når det blir fanget på film.

Riiber selv er også klar over at finnene sliter med å henge med på utstyrsfronten. Det er hopplegenden Janne Ahonen som designer de finske hoppdressene.

– Jeg har en god tone med de finske utøverne, og de er kjente for å henge litt etter der, ja. Janne tror vel fortsatt at dressene han brukte i 2005 er de beste, sier Riiber og ler.