Anklager om favorisering: – Alcaraz får det som han vil

– Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å spille på kvelden mot Alcaraz. Det er bare sånn det er, sier Zverev til NRK, etter å ha slått ut Bernabe Zapata.

Den tyske OL-mesteren svarer som vanlig behersket, men ærlig på spørsmålene han får fra pressen. Zverev var en av de uheldige som havnet på samme side av trekningen som Rafael Nadal, Novak Djokovic og stjerneskuddet Carlos Alcaraz.

SEIERSBRØL: Alexander Zverev møtte tøff motstand, men tok seg til kvartfinalen. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Nå venter sistnevnte i kvartfinalen av French Open. Men før kampen spilles, er det en ting som skiller de to hittil i turneringen.

– Ulike kontinenter

Alcaraz har spilt tre av sine kamper på Philippe Chartrier, mens Zverev kun har spilt én av sine kamper på Roland Garros' hovedscene. Stadion står tirsdag klar til å huse 15.000 mennesker til stjernemøtet.

Zverev har spilt de fleste kampene på anleggets nest største stadion: Suzanne Lenglen. OL-vinneren fra Tokyo mener det er åpenbart hvem arrangøren ønsker med seg videre. Han hevder forskjellen på de to største anleggene knapt kan sammenlignes – og at oppsettet gir Alcaraz et fortrinn.

– Det er som to ulike kontinenter.

Alcaraz til NRK: – Jeg er heldig

Akkurat det ønsker Alcaraz å dra nytte av når de møtes. Spanjolen møtte pressen like før søndag ble til mandag, og svarte på noen få spørsmål på engelsk.

– Det er en annen type bane. Nå er jeg vant med å spille her og det var den tredje kampen. Nå skjønner jeg avstandene og jeg er heldig som får spille her, sier Alcaraz til NRK med et smil om munnen.

POPULÆR MANN: Midnatt søndag flokket spanske journalister seg rundt Carlos Alcaraz for et par siste spørsmål. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Zverev forstår at arrangøren ønsker å gi «tennisens nye ansikt» skjermtid, men irriterer seg over at ikke flere får sjansen på den største scenen.

– I vår halvdel av tablået burde det vært fordelt jevnere hvem som spiller når, sier Alexander Zverev, som viser til at Alcaraz har fått to sene kamper på rad mens hans selv står uten en eneste.

– Alcaraz får det som han vil, sier Zverev til tysk Eurosport.

Han mener det er helt fair at Novak Djokovic og Rafael Nadal får det på den måten men stusser litt over at en nykommer får det på sin måte.

– Burde gjort en bedre jobb

Zverev er imidlertid klar på at det ikke er kritikk av Alcaraz, som han roser for ferdighetene sine, men mot den franske Grand Slam-arrangøren:

– Jeg syns bare at turneringen burde gjøre en bedre jobb.

KROT PROSESS: Carlos Alcaraz senket russiske Karen Khatsjanov i strake sett søndag kveld. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

– Jeg har følelsen av at de andre spillerne blir skjøvet til siden. Det handler ikke om meg, men heller om de andre, sier Zverev.

NRK har kontaktet arrangøren av French Open. Foreløpig har de ikke svart på kritikken fra Zverev.

PS! Casper Ruud har spilt en kamp på hovedanlegget – i 1. runde mot Jo-Wilfried Tsonga. Nordmannen spiller mandag 4. runde mot Hubert Hurkacz.