Angriper norske myndigheter: – De legitimerer etnisk rensing

– Kina er et regime som ikke bare bryter menneskerettighetene, men de dreper mennesker og driver etnisk rensing. Derfor syns jeg norske myndigheter må komme på banen og gjøre en diplomatisk boikott, sier Dhondup Wangchen.

Han er flyktning fra Tibet og reiser nå rundt i Europa for å fortelle sin historie og oppfordre til boikott av OL.

Store nasjoner som USA, Canada, Australia og Tyskland er blant dem som har vedtatt diplomatisk boikott. Men i Norge kommer han ingen vei, til tross for en historie med seks år i fengsel for en enkel dokumentarfilm før forrige OL i Beijing.

Se den kinesiske ambassaden i Norge sine svar litt lenger ned i artikkelen.

Mener Kina lurer en hel verden

Filmen «Leaving Fear Behind» handlet om hva tibetanere mente om OL i 2008. I filmen kritiseres Kina blant annet for å invadere Tibet og å styre området med jernhånd.

Samme dag som Wangchen sendte videomaterialet ut av Kina, ble han arrestert av politiet. Ifølge han selv ble han tatt på bind for øynene og kjørt av gårde. Etter det visste hverken han selv eller familien hvor han var det neste året.

I NORGE: Dhondup Wangchen er på en rundreise i Europa for å få flere land til å vedta en diplomatisk boikott mot OL. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– I forbindelse med OL har IOC snakket mye positivt om Kina. Vi bestemte oss for å lage en film om Tibet for å vise at det ikke er slik i virkeligheten. Vi ville vise at Kina prøver å lure det internasjonale samfunnet, forklarer Wangchen.

I seks år satt han fengslet for å lage amatørfilmen. Det tok ytterligere tre år før han fikk rømt fra Tibet og møtt familien sin i USA. Først i 2017 ble han gjenforent med familien i San Francisco, hvor de hadde fått oppholdstillatelse.

– De politiske fangene måtte gå gjennom en «utdanningsprosess» der de innrømmer det de har gjort og sier at de angrer på det. Vi må love at vi ikke skal involveres i politisk aktivisme igjen. Vi må også kritisere Dalai Lama. Uansett om man er politisk fange eller ikke, er det utfordrende for enhver tibetansk fange å kritisere Dalai Lama. Derfor dør mange i fengsel eller kort tid etter løslatelse, forklarer Wangchen.

Kinas ambassade: – Åpenbare løgner

Den kinesiske ambassaden i Norge er blitt forelagt kritikken fra Dhondup Wangchen i denne saken. De svarer følgende:

– Vi motsetter oss sterkt ethvert forsøk på å spre løgner om Kina, skade Kinas suverenitet eller sette det bilaterale forholdet mellom Kina og Norge i fare. Kina respekterer, beskytter og utvikler rettighetene til alle minoriteter i samsvar med sine lover.

Ambassaden viser blant annet til at den uiguriske og tibetanske befolkningen begge har økt med over 15 prosent de siste ti årene.

– Det er i strid med det olympiske charteret og blasfemi mot den olympiske ånd å drive politisk manipulasjon rettet mot vinter-OL i Beijing basert på åpenbare løgner. Kina ser frem til å samarbeide med alle land for å lage et fantastisk OL-arrangement og bidra til å bygge en fredeligere og bedre verden, skriver ambassaden.

KRITISK: Wangchen mener myndighetene i Kina har intensivert undertrykkelsen fra OL i 2008 frem til OL i 2022. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Mener Norge legitimerer kinesisk regime

Forholdet mellom Norge og Kina var svært dårlig fra 2010 til 2017. Det ble normalisert igjen i 2017, blant annet ved at regjeringen den gangen skrev under på en avtale som sa at Norge skal hjelpe kinesiske utøvere frem til OL i Beijing. Siden da har en lang rekke kinesiske utøvere bodd og blitt trent av nordmenn.

Et slikt samarbeid er det samme som å være med på spillereglene til det kinesiske regimet, mener Wangchen.

– Samtidig legitimerer de etnisk rensing. Det er å ødelegge en hel etnisk gruppe som har en lang historie. Det er bare for å oppnå sine nasjonale interesser, mener Wangchen.

Utenriksdepartementet (UD) er ikke enige i at idrettssamarbeidet har vært med på å støtte oppunder det kinesiske regimet.

– Vi er uenige med Dhondup Wangchen i at vi gjennom idrettssamarbeid bidrar til menneskerettighetsbrudd i Kina. Gjennom idrettssamarbeidet har vi ønsket å bidra til å utvide den internasjonale skifamilien til nye land og introdusere kinesiske idrettsmiljøer for norske verdier og prinsipper, sier statssekretær Eivind Vad Petersson.

– Det kan vi ikke akseptere

Forrige uke var tibetaneren i Norge for å snakke med idrettsforbundet, menneskerettighetsorganisasjoner og politikere. Blant annet møtte han representanter fra Venstre. De har gått inn for å ha en diplomatisk boikott av OL i Beijing i februar.

GAVE: Dhondup Wangchen overrakte et skjerf fra Tibet til Grunde Almeland. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Jeg tror at hvis land ikke tar konkrete handlinger som viser motstand, så er det i seg selv med på å legitimere måten regimet driver på, sier Grunde Almeland (V).

Han mener Kina ikke har levd opp til idealene til De olympiske leker, og at det må få konsekvenser.

– Måten de (Kina, red anm.) trår over grensen for alle menneskerettigheter i Tibet, Xinjiang, for personer som tør å stå opp mot regimet, det kan vi ikke akseptere.

Wangchen møtte også Utenriksdepartementet, men ikke i UDs lokaler. Møtet skjedde heller på en kafé noen meter fra lokalene til det offentlige Norge. Ifølge statssekretær Eivind Vad Petersson er det ikke uvanlig at slike møter foregår på en kafe.

– Representanter fra UD møtte Den norske tibetkomiteen og Dhondup Wangchen for å høre deres perspektiver på situasjonen i Tibet. Kontakt med sivilsamfunnsaktører er en viktig del av UDs arbeid. Det er ikke uvanlig å møte sivilt samfunn og andre aktører på kafe framfor i UDs lokaler, sier Petersson.

Men noen diplomatisk boikott blir det ikke om regjeringen får viljen sin. Petersson opplyser at den norske regjeringen skal til Kina.

– Regjeringen planlegger å være til stede på både OL og Paralympics i Beijing, såfremt det ikke blir for vanskelig å reise på grunn av pandemisituasjonen, sier Petersson.