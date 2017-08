Angrer på tidlig feiring: – Får nok kjeft av pappa

– Jeg har en tendens til å miste hodet litt når jeg er i modus, sier Filip Ingebrigtsen om avslutningen under semifinalen på 1500-meter, hvor han sikret finaleplass.

GOD KONTROLL: Filip Ingebrigtsen startet feiringen tidlig i semifinalen på 1500 meter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen så ut til å ha god kontroll da han løp inn til tredjeplass, og tok seg til finale, under semifinalen på 1500 meter. Så god kontroll at han bestemte seg for å starte feiringen før han hadde krysset mållinja.

– Jeg hadde full kontroll på topp fem i alle fall. Men jeg fikk beskjed av Gjert om å ikke prøve meg på å slakke av før mål, så nå får jeg vel litt kjeft, sier Ingebrigtsen.

– Det var egentlig en dårlig vurdering. Man skal springe helt over mållinja, og jeg trodde faktisk jeg var over mållinja, legger han til.

Filip Ingebrigtsen hadde god kontroll under semifinalen på 1500 meter fredag kveld.

Fornøyd pappa

Den tidlige feiringen til tross, pappa Ingebrigtsen virket å være strålende fornøyd med sønnens innsats i semifinalen.

FORNØYD: Gjert Ingebrigtsen var fornøyd med sønnens innsats i semifinalen. Foto: NRK

– Dette var konge! Han er nøyaktig der han skal være, og har løpt på seg mye selvtillit, sa han til NRK etter løpet.

– Og hvem skal slå han nå?! Han er jo i kalasform. De skal stå opp jævla tidlig for å slå han på søndag, fortsatte Gjert Ingebrigtsen.

Det virker med andre ord som om det blir lite kjeft på Filip Ingebrigtsen før finalen som går søndag kveld.

Vil ta medalje

Ingebrigtsen sikret finaleplassen på 1500 meter med tiden 3.40,23. Kenyanske Elijah Motonei Manangoi og Asbel Kiprop ble nummer én og to i nordmannens heat.

Finalen, som går 21:30 søndag kveld, blir Ingebrigtsens første. Men dét hindrer ikke at han har høye ambisjoner.

– Nå er jeg i finalen, og da kan jeg ærlig innrømme at jeg har mål om å ta medalje. Det må jeg ha når jeg først har den gylne muligheten, sier 24-åringen.

Også storebror Henrik Ingebrigtsen, som er med til VM som mentor, har tro på at familien kan få med seg edelt metall med hjem til Sandnes.

– Jeg så han springe i går, og for første gang tenkte jeg: «dette kan bli medalje», sier han, og legger til:

– Jeg er spent på hvem som skal slå han her. Det ser ut som han er ute på joggetur de to første rundene.