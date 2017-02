Angrer ikke på Finne-løfte: – De må gjøre jobbene sine, da

Etter fredagens seier over Manuel Pellegrinis kinesiske Hebei China Fortune, meldte Vålerenga at de hadde signert en fireårskontrakt med Finne.

Den 22 år gamle spissen fra Bergen uttalte at han ikke ville forlenge kontrakten med Brann sommeren 2013, og ble senere solgt til FC Köln. Det var i juni det samme året agent Lillejord uttalte til TV 2 at Finne aldri kom til å spille for noen annen norsk klubb.

– Jeg kan ikke si annet enn at hvis en spiller skal gå til en klubb, må klubben vise interesse for spilleren. Brann har ikke vist noe interesse for Bård siden han forsvant til tross for manglende spilletid og en rekke medieoppslag om dette, sier Lillejord til NRK.

– Syns du det er rart?

– Det må de svare på. Jeg gjør ikke vurderinger for dem eller jobber for dem. De har sportssjef, speidere og slikt som må gjøre jobbene sine, da.

Sterk VIF-interesse

Finne byttet FC Köln med Heidenheim i januar 2016, men har slitt med å få spilletid i Tyskland. Vålerenga har fulgt spissens situasjon tett siden de i fjor høst knyttet til seg Ronny Deila.

– Bård hadde i utgangspunktet ikke tenkt å dra tilbake til Norge, men etter lange og gode samtaler med Ronny ble det naturlig og grei sak.

HENTET IKKE FINNE: Branns sportssjef Rune Soltvedt Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann og Vålerenga har vært rivaler i en årrekke, og Finne-overgangen skapte sterke reaksjoner i sosiale medier fredag kveld.

– Artig at Bård Finne i en alder av 22 år går inn i historien som en av tidenes mest avskyelige Brann-spillere, melder en Twitter-bruker.

– Jeg kan ikke kommentere disse folkene som sitter bak Twitter-kontoer og snakker om ting. Det blir helt umulig, sier agent Lillejord.

Forstår ikke kritikken

– Var dere forberedt på at en overgang til VIF ville skape reaksjoner i Bergen?

– Nei, jeg stiller meg helt uforstående til dette. Dette spørsmålet må du stille til Brann som siden Bård dro i 2014 aldri gjort én eneste henvendelse til meg om hans situasjon.

Brann-sportssjef Rune Soltvedt sier bergenserne er fornøyd med troppen de har per nå, og har følgende kommentar til Lillejords kritikk:

– Stig har for vane å skylde på Brann. Han vet dette er en overgang som vil vekke reaksjoner i Bergen, og da er det lett å skylde på oss. Og når det gjelder «hans» spillere pleier han å være svært aktiv når det er noe bevegelse. Dette er første gang jeg kan huske han ikke har tatt kontakt. Han pleier ikke å være den mest beskjedne, sier Soltvedt til NRK.