Angolas strekspillere er nesten to meter høye: – Forberedt på juling

194 og 191 centimeter.

Det er høyden til Angolas strekspillere, og det gamletreneren mener er lagets fremste våpen. Morten Soubak var landslagssjef frem til i vår, og forteller at de norske håndballjentene særlig må se opp for den høyeste av de to: Albertina Kassoma.

– Hun er blant verdens største talenter på streken. Hun er høy, bred og tung, men ekstremt sterk og veldig dyktig.

TIDLIGERE ANGOLA-SJEF: Danske Morten Soubak. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Sammen med Liliana Venacio, som er tre centimeter lavere, men til gjengjeld tyngre enn strekkollegaen, styrer de midtforsvaret til Norges neste OL-motstander.

– Løpemessig er de ikke bedre enn Norge, men de har power og rå styrke. De trener like mye som de norske og er meget fysisk sterke, mer fysiske enn de norske. De norske spillerne kommer til å få vondt, mener Soubak.

STERK: Liliana Venacio gjorde seg bemerket med sin høyde og kraft i OL-åpningskampen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Stod og hoppet for å rekke opp

Og det er Norges kaptein og playmaker, på 168 centimeter, fullstendig klar over.

– Han beskriver det godt, sier Stine Bredal Oftedal og fortsetter:

– Det blir jo høydeforskjell, det blir det. Men vi har heldigvis noen spillere som er høyere enn meg! De er veldig høye og det er størrelse på dem, samtidig er de veldig eksplosive, så ja, det blir spennende.

En av medspillerne som rager over hodet på Oftedal er toppscoreren fra åpningskampen, Kari Brattset Dale.

Men selv med sine 183 centimeter var det på ingen måte en enkel oppgave å møte Angolas nesten to meter høye spillere forrige VM.

– Det kommer til å bli en utfordring. Jeg husker fra kampen i 2019 at vi stod og hoppet for å rekke opp til de linjespillerne, så vi må legge en god slagplan der.

HØYDEFORSKJELL: 26 centimeter skiller Angolas Kassoma og Norges Oftedal. Her fra VM i 2019. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

– Stor overgang fra Korea-kampen

Slagplanen har landslagssjefen allerede lagt.

Thorir Hergeirsson forteller at de forventer en helt annen kamp enn åpningskampen i Tokyo.

– Vi må være forberedt på mye juling, mye mer enn mot Korea. Korea tok omtrent ikke én duell, så det er en stor overgang.

Han tror nøkkelen blir å sette opp tempoet, slite ute de store og robuste spillerne, og være taktisk smarte i hvordan spillerne posisjonerer seg i forsvar.

– Vi må flytte opp forsvarslinja vår såpass høyt slik at de kan ta seg rundt linjespillerne på innsiden, uten å være i feltet. I tillegg må vi hindre at de får dobbeltsjanser slik Korea fikk. Hvis de først har fått overtaket én mot én, får de gå opp å skyte, for vi har gode keepere bak der, sier Hergeirsson.

Landslagssjefen forteller også at det kan bli aktuelt å bruke Norges høyeste, Kristine Breistøl, på 191 centimeter, som satt på benken hele den første kampen.

ANGOLAS OL-TROPP: Består av mye høyde og kraft. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Norge er favoritter

Høye angolanske spillere til tross: det er ingen tvil om at de norske håndballjentene er favoritter mot Angola. Og favorittstempelet har ikke blitt noe mindre etter åpningsrunden.

Samtidig som Norge herjet med Sør-Korea, fikk det angolanske laget det tøft mot Montenegro og tapte 22–33.

Strekspillerne fikk det ikke helt til å stemme, men sørget for tre av lagets scoringer.

– Det er en kamp vi i utgangspunktet skal vinne, så vi går for seier, sier Oftedal.