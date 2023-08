Angiveleg brystberøring skakar ekspert: – Forferdeleg

Det er The Guardian som får etterforskinga stadfesta av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Bruce Mwape, som er landslagssjef for Zambia, blir etterforska av Fifa etter at han etter seiande skal ha tatt ein av spelarane på landslaget på brysta under meisterskapen, ifølgje avisa.

Mwape er namngitt av ei rekkje medium.

ETTERFORSKAR: Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) etterforskar saka mot VM-trenaren. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

– Fifa tek alle påstandar om upassande åtferd ekstremt alvorleg og har ein klar prosess på plass for alle i fotballen som rapporterer inn ei hending. Vi kan stadfeste at vi har teke imot ei klage og at dette no blir etterforska, står det i ein uttale frå Fifa.

– Forferdeleg

Hendinga skal ha skjedd under ei treningsøkt sist fredag, der fleire av spelarane på landslaget skal ha vore vitne til situasjonen. Spelarane valde likevel å vente med å rapportere inn hendinga til etter gruppespelet, ifølgje The Guardian.

NRKs fotballekspert Elise Thorsnes reagerer sterkt på den påståtte hendinga.

– Det er heilt forferdeleg. Det er ein trenar i ein maktposisjon som skal ha utnytta det på heilt feil måte. Å spele for landet sitt i eit VM er noko alle drøymer om, og at han då etter seiande utnyttar posisjonen på den måten ... Det er heilt uhøyrt i 2023.

TRENAR: Bruce Mwape. Foto: Abbie Parr / AP

Hevdar alle treningane vart filma

NRK har sidan fredag kveld prøvd å få ein kommentar frå den skulda trenaren via fotballforbundet i landet, men har førebels ikkje lykkast.

Ein talsperson for Det zambiske fotballforbundet seier at dei ikkje har fått ei formell klage frå spelarar eller støtteapparatet.

– Det kjem derfor som ei overrasking på oss å høyre om eit påstått overgrep frå trenaren, som rapportert i den nemnde avisa, seier generalsekretær Reuben Kamanga, ifølgje Sky Sports.

Han hevdar at alle treningane under VM vart filma av støtteapparatet. Han påstår også at eit kamerateam frå Fifa har vore til stades på treningane.

– Bileta til forbundet inneheld ingen slike opptak som The Guardian såg for seg, seier han og legg til:

– Vi krev alltid plettfri åtferd frå spelarar og funksjonærar på og utanfor bana, og vi vil derfor ikkje nøle med å setje i verk disiplinære tiltak og handle på eventuelle misferder når vi har fått ei offisiell klage, eller når vi blir presenterte med bevis knytt til ei påstått hending.

SKAKA: Elise Thorsnes er meiner den påståtte åtferda til trenaren burde straffast hardt. Foto: Jula Marie Naglestad / NRK

Har vorte skulda tidlegare

NRKs ekspert påpeikar at åtferda ikkje høyre heime nokon plass.

– Viss dette stemmer burde han aldri få lov til å trene eit lag igjen, seier Thorsnes.

Det er ikkje første gong Bruce Mwape får grove klagar retta mot seg. Også i forkant av VM vart han skulda for seksuelle overgrep mot eigne spelarar, ifølgje The Guardian.

– Viss han (Mwape) vil liggje med nokon, så må du seie ja, sa ein anonym spelar til den britiske storavisa.

Det zambiske fotballforbundet uttalte då at saka var rapportert vidare til Fifa og politiet.

Då Mwape nyleg fekk spørsmål om skuldingane som kom før VM, avfeia han det heile som rykte.

– Kanskje grunnen er at du har fått dette frå media, men sanninga i saka burde faktisk komme fram, ikkje berre på rykte, sa landslagssjefen på ein pressekonferanse.

Zambia hadde allereie roke ut av gruppespelet før den siste kampen etter at dei tapte 0–5 for både Spania og Japan. Dei klarte likevel å omstille og vart gruppetrear etter å ha slått Costa Rica 3–1.