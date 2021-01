Andrine Hegerberg skadet

Andersson klar for Rosenborg

Adam Andersson er offisielt klar for Rosenborg. Den svenske backen kommer gratis etter at kontrakten med Häcken løp ut.



24-åringen har skrevet under en RBK-kontrakt som varer ut 2024-sesongen.



– Det er utrolig deilig å være på plass. For meg personlig ønsker jeg å spille så mye som mulig og utvikle meg videre som spiller, sier Andersson til trønderklubbens nettsider.



Backen har vært koblet til Rosenborg i lang tid. De siste fem årene har han spilt for Häcken i Allsvenskan.



– Adam har en god høyrefot, bra fart og god spilleforståelse. I tillegg er han er spiller med gode holdninger. Vi er veldig glade for at han er her, sier RBKs sportslig leder Micke Dorsin.