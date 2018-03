Andreas Stjernen vurderer å legge opp: – Får se hva som skjer

– Sjansen tror jeg er 50/50 nå, sier Stjernen til NRK.

Med OL-gull i Pyeongchang, gull i skiflygings-VM og én verdenscupseier, er årets sesong den beste resultatmessig for 29-åringen. Likevel vurderer Stjernen om han skal si at nok er nok.

– Jeg skal ta en evaluering etter sesongen og etter noen uker fri. Det blir en samtale med meg selv og de rundt meg, så får vi se hva som skjer, sier Stjernen.

OL ga mersmak

Stjernen var en del av laget som fløy inn til gull i lagkonkurransen under OL i Sør-Korea. Den opplevelsen kan bli utslagsgivende når han skal bestemme seg etter sesongen.

– Etter OL har jeg vært veldig motivert for å avslutte sesongen bra. Det er ingenting som er så artig som å hoppe på ski når det går så bra som det har gjort i OL, sier Stjernen.

Stjernen leder skiflygingscupen denne sesongen. Siste verdenscuprenn er i Planica i slutten av mars.

– Det hadde kanskje vært enklere å gi seg hvis det hadde gått skikkelig på trynet, for da blir man ordentlig lei, sier Stjernen.

GULL-LAGET: Daniel-André Tande (fra venstre), Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson feirer OL-gullet i laghopp. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Jeg synes det er rart

Assistenttrener på hopplandslaget stiller seg uforstående til at trønderen nå vurderer å gi seg.

– Jeg synes det er rart hvis han velger å hoppe av nå. Han har hatt tre gode sesonger på rad og egentlig begynt å finne ut av ting, sier Magnus Brevig.

Løsningen for å motivere Stjernen til å fortsette på landslaget kan bli et egentilpasset opplegg.

TRENER: Assistenttrener på hopplandslaget, Magnus Brevig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi prøver å legge til rette for det vi tror er det beste for Andreas. Da må man selvfølgelig ha en tett dialog med han og finne ut av det når denne sesongen er over.

– Er det mulig med individuell tilpasning?

– Ja, det har i hvert fall vært mulighet for det før. Vi vil jo ikke begrense en løper, men å utvikle en løper. Hvis vi ser at det beste er å utvikle han gjennom å kjøre et litt annerledes opplegg i forhold til å få totalpakken til å gå opp, tror jeg ikke det er noe i veien for det, sier Brevig.