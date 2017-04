– Det er veldig synd. Jeg tror alle har lyst til å spille OL. I alle fall for meg som ikke fikk muligheten forrige OL, sier Martinsen.

Denne uken kom nyheten at NHL ikke tar pause under vinter-OL i Pyeongchang neste år. Det betyr at spillerne ikke får fri, og de største stjernene må spille NHL-kamper mens landslaget spiller OL. Det har skapt sterke reaksjoner, særlig blant spillerne.

– Akkurat nå ser det ut til at det ikke blir noe OL neste år, men jeg satser på at det endrer seg, sier Martinsen.

Bryr seg bare om penger

Nordmannen er fullstendig uenig i OL-nekten fra ledelsen i NHL.

– De snakker om at de vil utvide sporten til Asia, og her har de en perfekt mulighet med to OL der borte. Men det handler om penger, og de er gjerrige. Eierne og han som styrer ligaen bryr seg ikke om noe annet enn at de får penger inn, sier Martinsen oppgitt.

DEBUTANT: Andreas Martinsen i Stanley Cup. Foto: NRK

Men døren er ikke helt lukket. NHLs kanskje største stjerne, Alexander Ovetsjkin, uttalte følgende da nyheten kom:

– Jeg kommer til å reise uansett. Fordi det er mitt hjemland, sa han ifølge ESPN.

Martinsen tror det kan gå i orden.

– Jeg håper at det kan endre noe. Det kan hende det bare er et spill og at de får det de vil ha. Vi satser på at det ordner seg, forteller Martinsen.

Møter Zucca

Før OL i 2018 og neste sesong skal Martinsen og Montreal Canadiens avslutte inneværende sesong. De 82 kampene i NHL-grunnspillet er avsluttet. Nå venter New York Rangers og Mats Zuccarello i Stanley Cup.

– Det blir fryktelig morsomt å møte Zuccarello. Det er ikke bare å spille Stanley Cup, men det er mot Rangers og Zucca, det betyr litt ekstra, sier Martinsen.

– Det er moro for de hjemme i Norge som følger hockey. Det blir en spennende serie, sier nordmannen.

Stanley Cup starter 12. april. Det spilles best av syv kamper.