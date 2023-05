Sjølv med ein utfordrande inngang på rittet, har Andreas Leknessund imponert stort i årets Giro d'Italia. Etter ein andreplass på den fjerde etappen, vart det fem dagar i den rosa leiartrøya.

Måndag var det ein etterlengta kviledag for ryttarane, etter 15 av 21 etappar, før rittet skal avgjerast med fleire harde fjelletappar denne veka. Og i skrivande stund ligg Leknessund på ein femteplass i samandraget.

Tidlegare er Carl Fredrik Hagens åttandeplass frå Vuelta a España i 2019 det beste norske resultatet i eitt av dei tre store trevekersritta (Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España).

Tobias Foss har det beste norske samanlagtresultatet i Giroen med ein niandeplass frå 2019.

– Eg visste ikkje at åttande var det beste vi hadde, men viss eg kan slå ein rekord, så vil det vere veldig kult. Det seier noko om kor hardt det faktisk er. Eg veit det ikkje blir lett den siste veka, men eg er veldig motivert og eg har ingenting å tape, seier Leknessund til NRK under ein digital pressekonferanse måndag.

Carl Fredrik Hagen sjølv seier han ikkje er overraska over Leknessunds gode køyring.

– Han viser ein rå stabilitet og har alt som skal til for å få eit veldig bra resultat til slutt. Den tredje veka er svært tøff. Eg trur moglegheitene absolutt er til stades for ei topp 7-plassering. Eg unner han eit godt resultat, og så får vi sjå om rekorden min blir ståande eller om han tek han, seier han.

REKORD: Carl Fredrik Hagen vart nummer åtte i Vuelta a España i 2019, då han sykla for det belgiske laget som den gong heitte Lotto Soudal (no Lotto Dstny). Her frå eit tidlegare ritt i 2019. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Over all forventning

Leknessund har på fleire av etappane imponert med å vere blant dei som har følgt tettast på leiarane i bakkane. Det var igjen tilfellet under den 15. etappen søndag, der han var éin av dei åtte ryttarane som kom inn med eit par sekund ned til dei andre samanlagtfavorittane.

– Det har vore ein heilt fabelaktig Giro d'Italia så langt og langt betre enn alle hadde trudd. Det er vanvitig imponerande, seier NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit.

– Så langt har det gått over all forventning og beina mine er også ganske gode. Det er eit godt høve til å sjå kva eg kan gjere. Eg vil framleis ikkje seie at eg er ein samanlagtryttar, men det ville vore dumt å ikkje gi det eit forsøk i denne situasjonen, seier Leknessund sjølv.

Sjølv kallar han si eiga plassering i samandraget for ein «stor overrasking», og gjentek fleire gonger at han ikkje har noko å tape.

– Eg er litt overraska over at eg har vore så god som dette. Då eg starta Giroen, så forventa eg ikkje å ha så gode bein. På ein eller annan måte har forma vorte ganske god, seier han.

To norske lagkameratar

Ein av dei som sørgjer for at Leknessund presterer på sitt beste er Jonas Iversby Hvideberg. Dei to var begge sentrale i 99-årsgangen for det norske juniorlandslaget og har forutan 2021 også køyrt for same lag som seniorar.

– Det er rett å seie at han er min beste venn og når vi er i Giroen i denne posisjonen, så er det veldig fint. Vi har ikkje same personlegdom, men eg veit styrkane hans og han veit styrkane mine, så vi kan bruke kvarandre, seier Leknessund og held fram:

– I dette rittet gjer han meg meir avslappa og eg veit også at eg kan stole på han 100 prosent og at han vil støtte meg 100 prosent. Det utgjer ein stor forskjell og det er fint å dele denne erfaringa med han.

Hvideberg sjølv er djupt imponert over nivået til romkameraten.

– Tre veker på sykkelsetet er ei enorm mental utfordring og derfor er det utruleg viktig at ein både trivast undervegs, men også klarer å «slappe» av mentalt sjølv med alt stresset rundt oss, seier han.

JUNIORDAGANE: Det norske juniorlandslaget i samband med VM i Bergen i 2017. Frå venstre: Landslagstrenar Kai Lexberg, Søren Wærenskjold, Andreas Leknessund, Jonas Iversby Hvideberg, Olav Hjemsæter, Idar Andersen og Ludvig Fischer Aasheim. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Viss det byrjar å regne, treng ikkje Andreas å tenkje på å hente ei regnjakke, for den har eg allereie henta frå bilen og har klar på lomma, same gjennom lange soner sørgjer eg ofte for å ta pose til både meg og han såg Andreas kan spare mest mogleg å unngå farlege situasjonar, forklarer Hvideberg, og skryter vidare av stemninga internt i laget.

Tour de France i fjor gir rekordhåp

Leknessund har berre éin gong tidlegare i karrieren køyrt eit trevekersritt. Det gjorde han i Tour de France i fjor, der han særleg imponerte under den siste veka.

– Eg trur det var mi beste veke på sykkelen nokosinne. Det vil vere veldig bra om eg kan gjere det same her i siste veka som i Touren. Då kan det verkeleg bli interessant, med tanke på resultata, seier Leknessund.

IMPONERTE: Andreas Leknessund klatra svært bra mot slutten av Tour de France i fjor. Om det blir Tour de France i år er førebels usikkert. Leknessund stadfestar måndag at han ikkje er teken ut førebels. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Av den grunn trur Sørtveit det heile kan ende med eit rekordresultat for Leknessund.

– Ja, eg vil vere såpass dristig og optimistisk å seie at det er innanfor rekkjevidd. Særleg med tanke på den flotte siste veka han hadde i Tour de France i fjor, så har han vist at han toler og kan stå rittet ut, seier han og held fram:

– Men i desse trevekersritta, så er det éin dårleg dag og så kan det ryke ti minutt. Ein skal ikkje ta noko for gitt endå, men eg synest det ser veldig, veldig bra ut. Eg trur han har det som skal til for å halde seg i toppen og kanskje kan det bli den beste norske plasseringa i eit trevekersritt nokosinne.