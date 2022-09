Andreas hevder å ha blitt tilbudt flaske med ukjent innhold – ga opp proffdrømmen

Det er kun femten minutter til siste etappe starter. Staune-Mittet er stresset. Han vil egentlig bryte etapperittet. Koronaviruset herjer i verden, og syklisten kjenner igjen symptomene. Han er syk og føler seg svimmel.

Det italienske laget han nylig meldte overgang til leder lagkonkurransen i etapperittet i Italia, og de krever at han bidrar, ifølge syklisten.

Staune-Mittet forteller at han ikke fikk lov til å teste seg for koronaviruset. En positiv test hadde nemlig tvunget ham til å bryte.

Klokken tikker mot start på siste etappe når lagets altmuligmann kommer bort. Han er også Staune-Mittets kontaktperson i laget. Med seg har han et par glassflasker med flytende innhold. Han får ikke vite hva som er i dem, men får beskjed om å ta dem.

– Det er bra for deg, Andreas, sier laglederen.

24-åringen takket nei til flaskene, men fullførte rittet.

– Tøff tid

Slik forteller den norske unggutten historien om episoden som fikk ham til å legge opp. Idrettsgleden hadde forsvunnet. Han vendte nesen hjem, og begynte å studere.

– Jeg hadde en relativt tøff tid, hvor jeg fikk litt avsmak for idretten og kulturen. Det var ikke en spesielt god opplevelse av kulturen, som vi vet har vært ruskete, forteller han til NRK.

MISTET IDRETTSGLEDEN: Andreas Staune-Mittet savner å sykle. Nå har han begynt å studere. Foto: Privat

Laget Staune-Mittet syklet for er nå nedlagt, og eksisterer ikke lenger. NRK har forsøkt å komme i kontakt med den tidligere eieren av laget, men ikke fått svar.

NRK har også forsøkt å komme i kontakt med tidligere ledere på laget gjennom lagets kontaktpunkter uten å lykkes. Den aktuelle mannen som skal ha tilbudt flaskene gikk bort kort tid etter hendelsen.

– Jeg har ingen direkte anelse om hva det var i flaskene. Jeg har aldri blitt servert gel eller noen form for energiprodukter på glassflaske, så det er vel den målestokken jeg har gått etter, sier Staune-Mittet.

NRK har pratet med en av de tidligere lagkameratene til nordmannen, som også syklet det nevnte etapperittet. Han sier han aldri har opplevd å bli tilbudt flasker.

– Nei, personlig har jeg aldri vært i en sånn situasjon. Jeg var med laget i to år, og kan kun si positive ting om det, sier den tidligere lagkameraten.

– Ble ikke direkte god stemning

Staune-Mittet beskriver avgjørelsen om å takke nei som en «no-brainer», eller på godt norsk: Enkel.

– Jeg takket nei fordi jeg ikke visste hva som var i flaskene, og jeg hadde ikke tid til å sjekke det. Vi har antidoping-kurs i lagene jeg har vært i før, og der har jeg lært at så lenge du ikke vet, så skal du ikke ta imot, og du må gjerne dobbeltsjekke. Det har vært viktig for meg og min integritet å være bevisst på hva jeg står for og hvem jeg vil være. Så da sier jeg nei, sier Staune-Mittet.

– Fikk det konsekvenser at du takket nei?

– Det ble ikke direkte god stemning, men den største konsekvensen var at jeg valgte å snu nesen hjem til Norge. Jeg var ordentlig lei. Man kan vel si at jeg ikke tålte italiensk toppidrett, men sånn sett føler jeg at der vi er i Norge i dag så er det to forskjellige ting. Jeg ønsker ikke å drive med noe jeg ikke kunne gå god for.

NORSK LAG: Andreas syklet for Joker Fuel of Norway før han dro til Italia. Foto: Privat

Det italienske laget var aktive i en årrekke, og under nordmannens tid deltok de i all hovedsak i ritt med klassifiseringen 1.2 og 2.2. Dette er det laveste nivået på det internasjonale sykkelforbundets klassifisering av profesjonelle sykkelløp. Det er bak UCI World Tour, hvor blant annet Tour de France er, og «Pro», hvor man finner norske Arctic Race.

Flere ryttere som har vært innom laget sykler nå på øverste nivå, og har etappeseiere i de aller største etapperittene.

Roses for å fortelle

Landslagstrener på juniorlandslagene til Norge, Kai Lexberg, forteller at han både hadde håpet og trodd at slike historier hørte fortiden til. Han er veldig glad for at 24-åringen takket nei, men også for at han forteller historien.

– Det er kjempeviktig. Og så tror jeg at det er veldig viktig at unge utøvere som reiser ut får høre historien, og at de har trygge norske personer med seg, i form av trenere, ledere og foreldre, som støtter dem i det og vet hva de gjør, sier Lexberg.

VIKTIG: Landslagssjefen Kai Lexberg mener det er viktig at Staune-Mittet forteller historien. Foto: Norges Cykleforbund

Staune-Mittet forteller at han aldri har blitt tilbudt noe lignende da han syklet i Norge tidligere i karrieren. Samtidig ønsker han å gjøre både utøvere og idrettsledere bevisste på historien.

– Det er jo det jeg ønsker å fortelle ved å dele dette. Som utøver må en være bevisst på hva en står for og hvor man kommer fra, og at ledere skal være klar over hvilken makt man egentlig har over en utøver, sier Staune-Mittet og fortsetter:

– Det er ikke alle som tør å spørre eller stå opp mot noe de ikke nødvendigvis er sikre på. Det er viktig for meg å fortelle, for vi er bare unge folk som ønsker å gjøre det godt i det vi drømmer om og har drømt om så lenge.