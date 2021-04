Schilling har lenge vore Danmarks beste triatlet.

Verdsrankinga til 29-åringen gjorde at han tidleg var klar for OL i Tokyo i juli.

Fem år etter at han deltok i sitt første OL, i Rio, takkar han no nei til sitt andre.

Schilling ga seg faktisk i januar, men utan å oppgi noko forklaring. Då var det berre eit halvt år til Tokyo-OL, som han allereie var kvalifisert for.

Den overraskande nyheita etterlét ei rekkje spørsmål. No gir han svara på dei til danske DR.

– Eg nådde eit punkt der det var for mange ting som streid mot mine eigne verdiar. Det enda med å tømme motivasjonen min, seier Schilling.

SLUTTSPURT: Her er Andreas Schilling (t.v.) i duell med Fernando Alarza på oppløpet under et verdscupløp i Stockholm i 2016. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Reagerte på forholda

Det er først og fremst Schillings erfaringar frå Rio-OL som er bakteppet for avgjerda.

Han trekker fram dårleg betalte arbeidarar, OL-bannere som dekka over nabolag og ein forureina sjø som plutseleg blei rein før OL.

– Det skulle vere den største sportslege opplevinga i livet mitt. Og eg tenkte om eg eigentleg gjorde det på kostnad av nokon, seier Schiller.

– Vatnet var fint då vi svømte ved Copacabana, men tre dagar etter konkurransen var det fylt med søppel. Tinga vende tilbake til normalen då OL var over, og kva er det då man har deltatt i? spør Schiller retorisk.

Dette er ikkje akkurat eit ukjent fenomen når flaumlyset slukkast i OL eller andre store idrettsarrangement.

OL-byen Sotsj blei nærast lagt aude dagen derpå. I Pyeongchang sprakk budsjettet med nesten 50 milliardar kroner, og berre dagar etter leikane blei fleire arenaer jevna med jorda.

Men kvifor bestemte Schilling seg først no? Over fem år etter å ha deltatt i Rio?

– Det er noko som stille og roleg har bygd seg opp. OL i Rio var noko av det første, og når vi har komme tettare på, har eg tenkt at det ikkje er noko for meg, seier Schilling.

– Bør vere berekraftig

Dansken blei nummer 28 i Rio-OL.

Et halvt minutt og 15 plassar framfor kom norske Kristian Blummenfelt, som nå er ein medaljekandidat før Tokyo-leikane.

Blummenfelt peikar på at det kan vere tøft å motivere seg gjennom eit år utan konkurransar. Eit OL treng heller ikkje vere så gjævt om du har deltatt tidlegare.

Men Blummenfelt ser også mykje ved OL som må forbetrast.

STERKT LAG: Kristian Blummenfelt og det norske triatlonlandslaget drar til Tokyo med stor sjølvtillit. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Det bør vere berekraftig. Man må finne ein billigare måte å arrangere, kor fleire land kan vere med å søke. Prislappen for å arrangere et OL er blitt altfor stor, seier Blummenfelt.

Før OL i 2004 blei Athen valt frå 12 kandidatar. Da OL i 2024 skulle tildeles, var det berre to alternativ: Paris og Los Angeles.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) frykta at ein av byene ville miste interessa, og derfor blei Los Angeles gitt OL i 2028.

For aller første gang blei to OL delt ut samtidig.

– Man må sjå på moglegheita for meir samarbeid. Det bør ikkje vere nødvendig at eitt land står for hele rekninga. Det kan også gjere det meir mogeleg for mindre land å arrangere, seier Blummenfelt.

Sjølv om Schilling nå skal følge OL frå Danmark, innrømmer triatleten at han hadde reist til Tokyo om leikane ikkje hadde blitt utsett et år.

Koronapandemien ga ham tid til å tenke, fortel han. Triatleten retter derimot ikkje direkte kritikk mot arrangørane i Tokyo.

– Nokon av problemstillingane frå Rio er på et helt anna nivå i Japan. Det gjorde ein forskjell for meg at eg visste at det skulle arrangerast i Tokyo, seier Schilling.

I augneblinken er danske Emil Holm nærmast å kvalifisere seg til OL i Tokyo.

Om han ikkje klarer det, risikerer Danmark å stå utan ein triatlet på startstreken for første gang sidan triatlon kom på OL-programmet i 2000, ifølge DR.