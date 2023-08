– Eg hugsar det var ein snakkis på friidrettsbanen, at ho også var sjukt god i fotball. Men så var det berre dumme meg som ikkje skjønte kor god ho faktisk var.

Det fortel ei lattermild Andrea Rooth til NRK.

Den norske 400 meter hekk-løparen snakkar om den tidlegare konkurrenten Salma Paralluelo – eit sjeldan talent som har vist at ho kan herje på fleire arenaer.

Søkjer du opp namnet til spanjolen på norske Wikipedia vil du berre få opp ei rekkje merittar frå friidrettsbanen, blant dei gullet frå ungdoms-OL i 2019 der ho vann føre nettopp Andrea Rooth.

PALLEN I BAKU: Salma Paralluelo (i midten) tok gullet i ungdoms-OL framfor Andrea Rooth (til høgre) Foto: Vegard Rooth

Men det er på fotballbana den spanske 19-åringen har gjort seg mest notert.

– Det er heilt rått å sjå kva ho har fått til på fotballbana. Det seier veldig mykje om henne, altså at ho klarer å leike seg litt med friidretten «på sida» og tek gull i ungdoms-OL. Ho slår meg som ein ekstremt dedikert utøvar og ein veldig god lagspelar, seier Rooth.

Sendte Spania til himmels

Fredag vart Barcelona-stjerna den store helten i ekstraomgangane då dei spanske fotballkvinnene vart klare for semifinale i VM etter å ha slått Nederland 2–1.

Matchvinnarmålet til 19-åringen kom etter 111 minutts spel i Wellington.

– Eg er så glad. Vi kjempa til slutten og klarte det. Trenaren sa at eg skulle vere open for pasningar og ta vare på moglegheitene. Då eg fekk han, var eg så heldig å skåre, sa Paralluelo etter at semifinalebilletten var sikra.

Måpte då ho var på Instagram

Rooth fortel at det var først for to år sidan at ho oppdaga kor god den tidlegare friidrettskonkurrenten faktisk er.

– Det var heilt tilfeldig at eg oppdaga det. Eg har følgt henne på Instagram heilt sidan vi konkurrerte. Ho er likevel ikkje superaktiv der, men ein dag skrolla eg nedover Instagram, så tenkte eg «Hæ? Her er det noko kjent», seier Rooth og held fram:

– Så gjekk eg inn på profilen hennar og sjekka, og då såg eg medaljen frå ungdoms-OL. Då tenkte eg berre «Hæ? Korleis er det mogleg?». Eg visste ikkje om eg skulle vere glad eller lei meg. Ho er openbert eit sjukt idrettstalent. Ho kunne vore ein heilt sjuk konkurrent på friidrettsbana i dag.

FRIIDRETTSPROFIL: Andrea Rooth avbilda under friidretts-EM i 2022. Foto: Javad Parsa / NTB

Spanjolen motiverte Rooth

Pappa og friidrettsprofil Vegard Rooth er samd med dottera. Han trur Paralluelo kunne nådd langt som sprintar.

– Salma vart lenge ein motivator for Andrea fordi ho tok sølvet bak henne, men ho fekk aldri sjansen til få revansje, dessverre. Salma valde å prioriterte fotballen, seier Vegard Rooth.

Salma Paralluelo Foto: Alessandra Tarantino / AP Ekspander/minimer faktaboks Yrke: Fotballspelar Landslag: Spania Klubblag: Barcelona Posisjon: Midtbane Merittar på friidrettsbanen: Gull på 400 meter hekk i ungdoms-OL i 2019

Gull for Spanias stafettlag på 4 x 100 meter stafett i ungdoms-OL i 2019

Bronse på 400 meter i den spanske meisterskapen innandørs i 2019

Han trur den spanske stjerna nyt godt av bakgrunnen som friidrettsutøvar. Han viser til Erling Braut Haaland som tidlegare har sagt til NRK at han dreiv med friidrett i ung alder.

– Det individuelle utviklingsperspektivet som ein får i friidrett får du aldri i fotballen. Det er viktig at fotballtrenarar skjønner at det er bra å drive med friidrett i ung alder. Her trur eg norsk fotball har mykje å gå på. Dei har for mykje fokus på kampen til helga, men det er heilt uviktig viss ein skal utvikle fotballspelarar i eit langsiktig perspektiv. La spelarane få lov til å dra på friidrettstreninga, seier han.

MATCHVINNAR: Salma Paralluelo vart helten for Spania i VM-kvartfinalen. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Hovudpersonen sjølv, Salma Paralluelo, seier dette om friidrettsbakgrunnen:

– Friidretten tillét meg å vere åleine, å trene for meg sjølv og vite at alt eg gjorde var for meg – åleine. Det innebar at eg måtte ofre meir, det var det som krevdes, seier ho til FIFA+.

Paralluelo og Spania møter Sverige i VM-semifinalen på tysdag klokka 10. Kampen går direkte på NRK Sport.