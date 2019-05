Det ble klart da trener Lars Lagerbäck offentliggjorde hvilke 24 spillere som er med i troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

– Vi har en spesialavtale som går på at André blir med om vi trenger han, sier Lagerbäck om at Hansen er med i troppen.

Lagerbäck forteller at det er uvanlig med slike avtaler, men at det var nødvendig i dette tilfellet.

– Man må respektere at André har den innstillingen til landslaget. Om jeg skal være helt åpen har Sten (Grytebust) en fordel, siden han har vært mer med. Men André skal føle at han har en sjanse til å få spille, sier Lagerbäck om keeperplassen.

Ikke vært med siden 2017

Da Hansen ga seg på landslaget i 2017 begrunnet han det blant annet med at han aldri har vært en del av en diskusjonen om å være førstekeeper, samt at belastningen og reisene som landslaget krever ble for mye.

Rune Almenning Jarstein, som har vært det soleklare førstevalget på keeperplass de siste sesongene, er skadet, og dermed utilgjengelig til de to kampene. I tillegg er Ørjan Nyland, som også har langt flere landskamper enn Hansen, fremdeles ute etter akillesskaden han pådro seg i desember.

Da Nyland ble skadet, var Hansen klar på at han fremdeles ikke ville tilbake på landslaget. Etter Jarsteins skade bekreftet derimot Rosenborg-målvakten til VG at han var i dialog med Lagerbäck.

– Vi kan ikke gjøre spesialavtaler med mange spillere, men keeperplassen er spesiell, og vi har to målvakter ute. André vil ikke satse hundre prosent på landslaget, og det må man respektere. Da er det fint at han stiller opp om vi trenger ham, sier Lagerbäck.

TOK UT ANDRÉ HANSEN: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: HARALDUR GUDJONSSON / AFP

Lagerbäck: – Ikke bekymret

Den svenske landslagstreneren sier at han er fornøyd med målvaktene han har til rådighet.

– Jeg er ikke bekymret. Man vil alltid ha de beste med, men Sten har hatt en god sesong i Danmark. André har vært god i sesong etter sesong i Eliteserien. I tillegg har vi Sondre (Rossbach) som vi synes har vært, sammen med André, blant de beste i Eliteserien.

Med Nyland og Jarstein ute ligger mye til rette for at Hansen skal få økt sitt antall landskamper fra tre til fem etter den kommende samlingen, selv om Lagerbäck ikke garanterer at Hansen får spilletid.

Norge møter Romania på Ullevaal 7. juni og Færøyene i Torshavn 10. juni. Så langt i kvalifiseringen står Norge med ett poeng på to kamper, etter å ha tapt 2-1 mot Spania og spilt 3-3 mot Sverige.

Slik ser den norske troppen ut i sin helhet:

Keepere: André Hansen, Sten Grytebust, Sondre Rossbach.

Forsvar: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Jonas Svensson.

Midtbane: Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Ole Selnæs, Martin Ødegaard.

Angrep: Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen, Ola Kamara, Joshua King.