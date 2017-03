Andersens konfliktfylte epoke

Mandag kom beskjed at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund. Andersen ble bedt om å gå.

I 2004 startet han på jobben i NIF og i hans periode er blitt preget av flere konflikter.

Blant annet har han vært i konflikt med toppidrettssjefen, flere særforbund og Petter Northug.

Gikk kraftig ut mot Olympiatoppen

Allerede i februar 2005 begynte generalsekretæren en omstilling av Norges idrettsforbund. 28 stillinger ble kuttet. Andersen ble kritisert av daværende hovedtillitsmann Terje Stilén, som mente norsk idrett ble rasert.

Året etterpå var det dragkamp mellom toppidrettssjef Jarle Aambø og Andersen etter at rapporten fra Kvillum-utvalget ble kjent. Utvalget konkluderte blant annet med at Olympiatoppen burde skilles ut som en egen enhet under idrettspresidenten.

I august 2007 går Andersen kraftig ut mot Olympiatoppen, og han varsler gjennomgang og gjennomlysing av virksomheten.

– Vi har fått bedre resultater for mindre penger tidligere, sa han da.

MAKTKAMP: I den første tiden som generalsekretær hadde Inge Andersen en maktkamp med daværende toppidrettssjef Jarle Aambø.

Det førte til krass kritikk fra mange særforbund. Hele 19 særforbund tok avstand fra Andersens utsagn, blant annet Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund:

– Inge Andersen har ikke greie på hva han prater om. La fagfolk holde på med toppidrett, så får vi politikere legge forholdene best mulig til rette, sa den gangs svømmepresident Per Rune Eknes.

Rett etter kommer 56 særforbund med krass kritikk av styret og administrasjonen i Norges idrettsforbund (NIF) – i første rekke for manglende vilje til samarbeid og kommunikasjon.

I 2013 blusset konflikten mellom generalsekretær Inge Andersen og toppidrettssjef Jarle Aambø opp igjen. Etter kun fire medaljer i OL i London måtte Aambø gå av som toppidrettssjef. Inn kom nåværende toppidrettssjef, Tore Øvrebø.

I konflikt med Northug

Perioden hans som generalsekretær har Andersen vært i konflikt med enkeltpersoner. I 2008 ble assistenttrener for Storhamars håndballdamer, Bent Svele, presset ut av jobben fordi han jobber for et utenlandsk bettingselskap på si.

I 2010 ble det krangel mellom Andersen og Petter Northug om påkledning, manglende respekt, sponsing fra Red Bull og pokerspill. Blant annet karakteriserte generalsekretæren drikken som uetisk og ba Northug om å droppe å pokerturneringer.

– Jeg håper Petter Northug for framtiden velger andre arenaer å profilere seg på, enn innenfor spill som er forbudt i Norge, sa Andersen til VG.

Til det svarte Northug med at han slapper av med pokerspillingen.

First House og Sotsji-regning

I 2013 ble det kjent at NIF brukte First House i forbindelse med å få OL til Oslo. 170 000 kroner ble brukt hver dag for å påvirke at Oslo velges som Norges kandidat til OL-by i 2022.

Det er i denne saken som skal bli den mest kontroversielle saken i Andersens karriere i Norges idrettsforbund. Under OL i Sotsji jobbet Norges idrettsforbund med å påvirke IOC slik at Oslo 2022 fikk OL.

Søknaden ble aldri noe av etter at Oslo befolkning sa nei i en folkeavstemning.

Regningen knyttet til Norway House og øvrige Sotsji-utgifter i forbindelse med OL-søknaden ønsket ikke NIF å offentliggjøre. Idrettspresident Tom Tvedt og Andersen ville kun offentliggjøre reiseregningene og bilagene fra juni 2015.

De to har fått pepper fra enkelte i egen organisasjon for den manglende åpenheten. Også eksternt har den manglende åpenheten fått kritikk, blant annet kulturministeren Linda Hofstad Helleland som innkalte idrettstoppene inn til et møte i 2016.

– Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse, sier kulturministeren til NRK.

IT-kritikk fra egen organisasjon

Den siste perioden er det kommet frem i VG at IT-satsingen i Norges idrettsforbund har kostet millioner av kroner og at en av tre i forbundet jobber med IT.

Som øverste administrative leder er Andersen ansvarlig for IT-satsingen. Enkeltpersoner innad i organisasjonen har vært kritiske til satsingen, blant annet fordi det ikke skal eksistere en digital strategi og fordi finansieringsmodellen ikke er bærekraftig.

– Jeg mener at vi har vært tydelige og pekt på hva som bør endres, sa styremedlem i NIF, Anne Berit Figenschau til VG, som har utarbeidet en rapport om IT-satsingen.

Nå er Andersens periode som generalsekretær over. I helgen ble han anmodet til å gå og bestemte seg for å gjøre det.

Etter det NRK kjenner til har diskusjonene pågått i en måneds tid og senest onsdag skal Andersens rolle ha vært tema på det ekstraordinære styremøtet. Etter det NRK erfarer skal det ha vært en bekymringsmelding som utløste krisemøte i NIF.

Idrettspresident Tom Tvedt var hemmelighetsfull etter møtet og brukte ordet konfidensialitet hele åtte ganger.

Andersens epoke har vært turbulent og flere skal ha gitt uttrykk for slitasje.