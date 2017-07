Hun løp inn til sølvmedaljen på torsdagens mellomdistanse under orienterings-VM i estiske Tartu.

– Det sølvet er som gull for meg i dag. Å ta en ny VM-medalje er en drøm for meg, sier Andersen til NRK.

Bak sølvet ligger det en lang, tung historie. Hun har ikke konkurrert i VM siden 2011. Da gikk hun på en saftig smell på høsten.

– Jeg fikk noen år der kroppen stoppet helt opp og ikke var mottakelig for trening. Jeg var helt nede. Jeg hadde en drøm hele tiden, men jeg visste ikke om jeg kunne konkurrere igjen, sier Andersen om den tunge tiden.

37-åringen sikret seg sølvet med god margin, men kunne ikke gjøre noe med den suverene vinneren Tove Alexandersson. Den svenske favoritten vant med hele 2.10 minutter.

Sølvet gjorde at landslagssjef Kenneth Buch ble emosjonell.

– Det er helt ufattelig. Hun har vært gjennom så mye. Hun har hatt troen på at det har vært mulig, sier Buch.

Turte ikke å drømme om medalje

Andersen lå som nummer tre etter to kilometer, men hadde avansert opp til annenplassen ved neste mellomtid etter 4,1 kilometer. Den slapp hun aldri taket på, og til slutt var hun i mål nøyaktig to minutter foran Finlands bronsevinner Venla Harju.

– Før løpet turte jeg ikke tenke høyere enn topp seks. Først etter løpet turte jeg å slippe drømmen fri, forteller Andersen.

Det var Andersens tiende individuelle VM-medalje (sju sølv og tre bronse). I 2009 vant hun stafettgull for Norge.

Ingjerd Myhre på 23.-plass ble nest best av de norske jentene, mens Andrine Benjaminsen ble nummer 37.

TOK VM-SØLV: Marianne Andersen, her avbildet under NM i 2010. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Lundanes trøblet

I herreklassen ble det ingen VM-suksess på mellomdistansen. Franske Thierry Gueorgiou gikk til topps da Eskil Kinneberg ble best av de norske på 8.-plass.

Gueorgiou forserte løypa i de estiske skoger på 33 minutter og 12 sekunder. Han var 25 sekunder foran sølvvinner Fabian Hertner fra Sveits, mens Ukrainas bronsemann Oleksander Kratov var ytterligere fem sekunder bak.

For verdensmesteren fra langdistansen, Olav Lundanes, ble det en tøff dag. Han lå an til 10.-plass i løpet, men ble diskvalifisert fordi han hadde besøkt feil sjuende post.

– For meg betyr det mindre. Jeg er mest skuffet over at jeg ikke får det til å fungere. Jeg bommer allerede på andre post, sa Lundanes.

– Jeg har ikke følt meg veldig bra etter langdistansen, men håpet at følelsen i kroppen skulle være litt bedre i dag. Uansett var det orienteringen som var problemet i dag. Det var ingenting som fungerte o-teknisk, fortsatte 29-åringen.