Andersen nær ny Nord-Korea-kontrakt

– Vi har hatt positive forhandlinger så langt, sier Jørn Andersen til NRK.

Nordmannen har hatt en imponerende seiersrekke med Nord-Korea. Seks seirer, en uavgjort og et tap blir lagt merke til i den store fotballverdenen.

Kontrakten hans går ut til nyttår, men det har vært flere forhandlingsmøter mellom Andersen og det nordkoreanske fotballforbundet de siste to ukene med et planlagt avsluttende møte fredag.

Mener laget har blitt bedre

Andersen er positiv til å fortsette som landslagssjef.

– Vi har hatt stor sportslig fremgang. Både teknisk, taktisk og ikke minst fysisk har laget blitt mye bedre. Etter åtte måneder med knallhard trening, begynner arbeidet å bære frukter. Selv om jeg har andre tilbud som økonomisk er mer fordelaktig for meg, er det sportslig interessant å fortsette med de nordkoreanske spillerne, sier Andersen til NRK og fortsetter:

– Men vi er ikke helt i mål. Et par viktige punkter må på plass i kontrakten for at jeg skal signere.

Må trene ute i kulda

Selv merker han at de politiske sanksjonene mot Nord-Korea har sin innvirkning på treningsforholdene.

– FIFA har blitt pålagt sanksjoner og Det nordkoreanske forbundet får ikke utbetalt pengene de har hatt krav på, noe som blant annet gjør at vi ikke får reist på en planlagt treningssamling til varmere strøk i januar, forteller Andersen.

Det er kaldt og begynnende vinter i Nord-Korea. Laget må trene utendørs siden det ikke finnes innendørshaller. Andersen kjører to treningsøkter hver dag, minimum fem timer om dagen.

I morgen blir det bestemt om hardkjøret fortsetter med Andersen som landslagstrener.