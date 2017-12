Anders Fannemel vant – strålende laginnsats

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Deilig dag. Plutselig så satt den. Det er jo et par år siden jeg har vunnet et renn på det nivået her, så det er god bekreftelse på at man er på rett vei, sier Fannemel.

– Hvorfor er denne seieren så viktig?

– Det er klart at når man sliter over en lang periode, så begynner man å lure på man har det som trengs. Jeg trenger nok flere slike dager før jeg tar på meg solbrillene og lener meg tilbake, sier han.

Daniel-André Tande, Halvor Egner Granerud og Robert Johansson sørget for fire nordmenn innenfor topp ti.

STRÅLENDE LAGINNSATS: Det norske laget hoppet strålende. Aller best var Fannemel. Foto: Anders Engeland / NRK

Clas Brede Bråthen som er sportssjef for hopplandslaget mener få kan måle seg med laget til Norge.

– Jeg har sagt det før. Det er nok ingen hoppnasjoner og veldig få idretter som har en så stor bredde som det vi har. Selv om den beste hopperen vår ble skada før sesongen, så leder vi World-Cup, sier han.

Strålende førsteomgang

Norge hoppet strålende i den første omgangen med Anders Fannemel i tet foran Robert Johansson, som delte andreplassen med japanske Junshiro Kobayashi. Med Halvor Egner Granerud på sjette lå alt til rette for en spennende finaleomgang.

I finaleomgangen imponerte Daniel-André Tande med å hoppe seg opp fra 12.- plass til fjerde plass. Robert Johansson klarte ikke å følge opp det gode førstehoppet og falt tilbake til en niendeplass.

– ET STERKT HODE: Bråthen mener Fannemel har et sterkt hode. Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Han er ganske unik

En som i midlertidig taklet presset var Fannemel, som vant med knappest mulig margin foran storfavoritten Richard Freitag fra Tyskland.

– Fannemel har hatt en tung sommer, men vi vet at han har et hode som er så sterkt når det gjelder å jobbe, så akkurat der er han ganske unik, sier Bråthen.

Alexander Stöckl er imponert over gutten fra Hornindal.

– Det er ekstremt moro. Han har jobbet ekstremt hardt gjennom sommeren. Han hadde en dårlig sesong i fjor, og at det er han som tar steget nå, det synes jeg er lekkert. Han gir aldri opp, det er akkurat det. det får han betalt for i dag, sier han.