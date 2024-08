Fransk stjerne klar for Uno-X-rival - Hushovd ikke bekymret

Den franske sykkelstjernen Julian Alaphilippe har signert en treårskontrakt med det sveitsiske sykkelaget Tudor Pro Cycling.

Alaphilippe har vært i systemet rundt dagens Soudal - Quick-Step-lag siden 2013, men har nå altså signert for laget til Fabian Cancellara på nivå to.

– Etter mer enn ti år i samme lag, så var det på tide med et bytte, sier Alaphilippe i en pressemelding.

Franskmannen har i flere år vært blant verdens beste syklister, med blant annet to VM-gull og seks etappeseirer i Milano-Sanremo. De siste tre sesongene har det vært lengre mellom de gode resultatene for Alaphilippe, men han har de siste månedene vist seg fra en stadig bedre side og vant blant annet en etappe i Giro d'Italia i mai.

Overgangen til Alaphilippe er dårlig nytt for det norske Uno-X-laget. Det norske laget har syklet Tour de France de siste to årene, men er avhengig av invitasjon for å få en plass også i 2025. Med signeringen av den franske folkehelten Alaphilippe og flere andre sterke navn tidligere i sommer, seiler nå Tudor opp som en klar kandidat til å få en invitasjon.

I Tour de France er det 22 lag som deltar. 18 lag fra øverste nivå og fire lag fra nivå to. De to beste lagene på nivå to er garantert invitasjon til Tour de France, og i tillegg har arrangøren to invitasjoner. I år var det franske TotalEnergies og Uno-X som fikk de to gjenværende invitasjonene til Tour de France.

– Jeg er ikke bekymret, men har samtidig respekt for at Tudor er et bra sykkellag, og det blir bedre med de siste signeringene. Jeg ønsker å gratulerer Tudor med å få de franske stjernen Alaphilippe på laget, skriver lagsjef i Uno-X, Thor Hushovd, til NRK og legger til at han tror både Tudor og Uno-X sykler Tour de France neste år.

NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit kaller det en «gigantisk signering» av Tudor.

– Dette svekker dessverre helt klart for mulighetene for Uno-X' deltakelse i neste års Tour de France, sier Sørtveit, som tror Tudor og TotalEnergies vil få invitasjon.