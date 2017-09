Saken oppdateres.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liverpool er i trøbbel i kampen som fortsatt pågår. Manchester City leder 4-0. Men det alle snakker om er den dramatiske situasjonen som skjedde 37 minutter ut i storoppgjøret i Manchester.

Sadio Mané jaktet en langpasning i bakrommet. Ut kom Ederson for å klarere.

For å nå ballen hevet Mané knottene og traff keeperen med et hardt smell i ansiktet. Det så brutalt ut, og Etihad stadion lurte på hvilken kortfarge dommer Jon Moss skulle trekke opp av lommen.

Det ble det røde, uten de alt for store prostene fra Mané og de andre Liverpool-spillerne.

Ederson ble liggende på bakken, mens hjelpemannskapene kom løpende til. Etter å ha mottatt legehjelp i flere minutter ble brasilianeren løftet av banen.

– Rett avgjørelse

Det er foreløpig uklart hvor alvorlig skaden til keeperen er.

Dommeren la til åtte minutter i første omgang som følge av smellen.

– Jeg mener det er en riktig avgjørelse å gi rødt kort, sier tidligere landslagskaptein og TV2-ekspert, Brede Hangeland.

– Han går etter ballen, men det blir et fryktelig sammenstøt. Det er en høy fot, og strakt bein rett opp i ansiktet. La oss håpe det går bra med Ederson. Det er utrolig modig av ham. Han ser hva som kommer, sa Hangeland på TV2s sending.

Manchester City tok ledelsen ved Sergio Aguero da argentineren scoret i sin sjette strake hjemmekamp mot Liverpool. Da var det spilt 24 minutter på Etihad.

Overkjøring

Så ble Mané utvist og Liverpool omgjort til ti mann. Det utnyttet City nådeløst på overtid i første omgang.

Kevin de Bruyne spilte sin beste omgang for de lyseblå så langt denne sesongen. Belgieren fintet seg løs på venstresiden. Banan-innlegget var presist inne i feltet. Der stod City-spillerne i kø for å score. Best plassert stod Gabriel Jesus som nikket ballen forbi en sprellende Simon Mignolet i Liverpool-buret.

Like etter pause økte Jesus ledelsen. Sergio Aguero ble spilt fri i bakrommet og la ballen videre til spisskollegaen som enkelt puttet inn det tredje målet.