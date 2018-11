Anbefaler Eckhoff å satse på ski-VM: – Jeg har jo litt lyst

At Tiril Eckhoff tok fjerdeplassen på sprinten i langrennsåpningen forrige helg er det store samtaletemaet på Sjusjøen før skiskytterne starter sesongen.

Og mange mener nå at Eckhoff bør stille til start i flere langrennsrenn – og sikte seg inn mot VM i Seefeld. 28-åringen mener selv hun er god nok.

– Det er kanskje litt breialt å si, men etter å ha testet meg så tror jeg det er mulig. Jeg har ikke gjort det før, og ble nummer to og slår jo en verdensmester i prologen, sier Eckhoff til NRK.

– Hun er mer enn god nok til å gå verdenscup og kvalifisere seg til VM. Hun må utfordre det mer, for hun har et talent som er helt unikt, mener Tarjei Bø.

Mener det er fordel for Eckhoff

Ski-VM starter med sprint den 21. februar. 3. mars starter VM i skiskyting i Östersund. For Tiril Eckhoff er det med andre ord mulig å rekke begge deler – i hvert fall hvis hun velger bort noen skiskytterrenn.

– Jeg har jo litt lyst, bekrefter Eckhoff og smiler.

NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbred mener til og med det kan være den beste løsningen.

– Akkurat for Tiril så tror jeg det kunne vært positivt, for hun er en utøver som trenger mye trygghet. Hadde hun gått et bra langrenn i VM, så kunne hun senket skuldrene i skiskyting-VM, og konsentrere seg 100 prosent om skytingen. Der er hun teknisk god, sier hun.

SNAKKER FAG: Tiril Eckhoff, trener Sverre Waaler Kaas og NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid i samtale under pressetreff på Sjusjøen før sesongåpning. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Løypa passer henne

Et alternativ for Eckhoff kan være å stå over verdenscuprennene i Canada og USA, med mindre hun kjemper om sammenlagtseieren i skiskyting, for i stedet forsøke å kvalifisere seg til langrennsverdenscup under ski-NM på Meråker i slutten av januar.

– Løypa i Seefeld er spesielt lett og burde passe Eckhoff bra, men hun trenger noen flere renn enn NM-sprinten både for å kvalifisere seg og få erfaring. Eckhoff er teknisk god, men trenger å bli bedre taktisk for å gå i et sprintfelt, sier langrennsekspert Torgeir Bjørn, og påpeker at det også er skøytesprint i Lahti før ski-VM.

– Det kan være en mulighet. Det er bare Maiken Caspersen Falla som er bankers på sprintlaget, legger han til.

NUMMER FIRE: Tiril Eckhoff hang med helt i tet helt inn til spurten i sprintfinalen på Beitostølen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Eckhoffs trenere hevder at en mulig langrennssatsing denne sesongen ikke er et diskusjonstema, men vil heller ikke utelukke at det kan bli aktuelt etter nyttår.

– Skal vi se helt firkantet på det, så er verdenscupen i skiskyting viktigst, men ser vi at andre ting kan bli spennende, så må vi se på det også, sier Sverre Waaler Kaas.