Anand om Carlsen: – Er jeg naiv eller er kollegene mine paranoide?

Tidligere verdensmester Vishy Anand klarer ikke å se noe mistenkelig ved Hans Niemanns spill under møtet med Magnus Carlsen i Sinquefield Cup i september.

Det var først etter at nordmannen la ut en kryptisk tweet at inderen forsto at det var anklager om juks mot den amerikanske 19-åringen.

– De kommer ikke til å finne noen beviser for det, sier stormester Anand, ifølge chess24.com.

Han er nå visepresident i Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), som for tiden etterforsker både Niemann og Carlsen.

– Er jeg naiv eller er kollegene mine paranoide? Kanskje jeg er for tillitsfull, eller kanskje har jeg fått en vane der jeg holder munn om ting jeg ikke kan bevise, sier Anand.

Niemann har saksøkt Carlsen for påstander om juks. Amerikaneren har tidligere innrømmet å ha jukset i partier over nett, men benektet alle påstander om juks over brettet.