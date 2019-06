Analysegiganter levner Norge nærmest null sjanse til VM-gull: – Jeg deler ikke det synet her

– Hvis jeg spør dere om hvem som vinner VM, vil en del av dere svare de vanlige landene som England, Frankrike og Tyskland. Men det er så mange flere som kan vinne dette VM. USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Kina, Brasil og Sverige, sa Gianni Infantino på en konferanse i Paris fredag.

Han ramset altså opp elleve av de 24 landene som deltar i VM. Norge var ikke på Fifa-presidentens liste.

«Ingen» snakket om Norges sjanser på konferansen i Paris, selv om det norske laget selv har et mål om medalje. Faktisk viser en oversikt at Norge kun har to prosent sjanse for å vinne VM.

Simulerte VM en million ganger

Analysegiganten Gracenote har nemlig regnet på sannsynligheten for at hvert lag vinner, spiller uavgjort eller taper hver av sine kamper. Deretter har de simulert hele VM en million ganger.

Slik ser tallene fra Gracenote ut:

Sannsynligheten for VM-gull Ekspandér faktaboks Frankrike: 22 %

USA: 14 %

Tyskland: 12 %

England: 11 %

Australia: 7 %

Canada: 6 %

Japan: 6 %

Nederland: 4 %

Sverige: 4 %

Brasil: 3 %

Norge: 2 %

Spania: 2 %

Sør-Korea: 2 %

Italia: 1 %

Kina: 1 %

New Zealand: 1 %

Skottland: 1 %

Thailand, Nigeria, Chile, Argentina, Kamerun, Jamaica og Sør-Afrika levnes 0 % sjanse for VM-gull. Kilde: Gracenote

Norsk Regnesentral har også sett på sannsynligheten for norsk VM-gull. De ender på 2,7 prosents sjanse for Norge.

– To prosent på oss, ja. Det betyr ikke så mye hva andre tenker. Det viktigste er hva vi tenker. Vi tror det skal bli et bra mesterskap for vår del og vi skal gjøre alt vi kan for å karre oss til medalje, sier en av Norges største profiler, Guro Reiten, til NRK når hun får se tallene.

LANDSLAGSPROFIL: Guro Reiten, her fra en treningsøkt med landslaget på Ullevaal stadion i slutten av mai. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Legger lite vekt på hva andre tror

Også landslagstrener Martin Sjögren smiler godt når NRK viser ham sannsynlighetsutregningen for det kommende mesterskapet.

– Jeg deler ikke synet her. Vi har for lav prosentsats, synes jeg. Men jeg tror heller ikke Frankrike er de største favorittene. Jeg mener USA er dét, sier svensken, før han legger til:

– Vi legger lite vekt på hva andre tror, synes og tenker. Vi er bevisst på å legge fokus på det vi kan. Vi har en høy ambisjon for dette mesterskapet. Vi har potensial. Men så er vi fullt klar over at det kreves gode prestasjoner i alt vi gjør. Ha «stang inn» innimellom, så håper jeg vi er med der i kampen. Om det nå gir oss to, åtte eller ti prosent, det spiller ingen rolle, sier Sjögren.

GOD STEMNING: Landslagssjef Martin Sjögren (nummer tre fra høyre) med støtteapparat og spillere på trening fredag, dagen før Norges VM-åpning mot Nigeria. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Mål om medalje

Vertsnasjonen Frankrike er favoritt i begge analysene. De er i Norges gruppe, i tillegg til Sør-Korea og Nigeria. Etter gårsdagens 4–0 seier i åpningskampen har trolig sannsynligheten for fransk gull økt med noen små desimaler.

– Vi har en målsetting om medalje etter en grundig målsettingsprosess. Vi gikk ikke inn i dette med at vi kommer til å ta medalje, at vi vet det. Det var masse tvil om det, innrømmer Lise Klaveness, direktør for elitefotball i Norges Fotballforbund.

– Så vi gikk inn og analyserte hva som skal til for å ta en medalje. Hvor mange innlegg må vi ha? Vi har sett på empirien for medaljelag, både på lagnivå og individuelt nivå, sier hun.

Etter det har de altså kommet frem til at målet er medalje. Utregningen til norsk regnesentral viser at det er 12,9 % sjanse for at det skjer.

NFF-DIREKTØR: Lise Klaveness. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men, som man sier, cup er cup:

– Fotball er ikke matematikk. Vi vet vi har et toppnivå inne som holder. Det går ikke an å beregne. Det er også sjarmen og noe som er utrolig frustrerende med fotball, smiler Klaveness.